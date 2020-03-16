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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T23:32+0300
https://ria.ru/20200316/1568699997.html
Откладывать праймериз из-за коронавируса не очень хорошо, заявил Трамп
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РИА Новости

Откладывать праймериз из-за коронавируса не очень хорошо, заявил Трамп

23:32 16.03.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что не стоит откладывать праймериз из-за коронавируса.
"Думаю, что откладывать выборы это не очень хорошо. У них много места для голосования", - сказал он журналистам.
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С другой стороны, он признал, что решение остается за каждым конкретным штатом.
Ранее ряд штатов объявили о переносе праймериз на более поздние сроки из-за коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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