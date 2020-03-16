Откладывать праймериз из-за коронавируса не очень хорошо, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что не стоит откладывать праймериз из-за коронавируса.
"Думаю, что откладывать выборы это не очень хорошо. У них много места для голосования", - сказал он журналистам.
С другой стороны, он признал, что решение остается за каждым конкретным штатом.
Ранее ряд штатов объявили о переносе праймериз на более поздние сроки из-за коронавируса.
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