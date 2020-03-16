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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T23:34+0300
https://ria.ru/20200316/1568699965.html
В США подтвердили более 4,2 тысячи случаев коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568656941_0:321:3069:2047_1036x0_80_0_0_580db1789620fa02ff15df301bc8095d.jpg
РИА Новости

В США подтвердили более 4,2 тысячи случаев коронавируса

23:30 16.03.2020 (обновлено: 23:34 16.03.2020)
2013
© REUTERS / Eduardo Munoz Защитная маска на улице Нью-Йорка
Защитная маска на улице Нью-Йорка
© REUTERS / Eduardo Munoz
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. В США подтверждено уже более 4,2 тысячи случаев коронавируса, число заболевших более чем удвоилось за три дня, сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных.
По его информации, подтвердились 4281 случай, 74 человека умерли.
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По состоянию на 13 марта число подтвержденных случаев составляло около 2 тысяч. При этом реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся избирательно лишь у некоторых пациентов.
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