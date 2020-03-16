В США подтвердили более 4,2 тысячи случаев коронавируса

ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. В США подтверждено уже более 4,2 тысячи случаев коронавируса, число заболевших более чем удвоилось за три дня, сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных.
По его информации, подтвердились 4281 случай, 74 человека умерли.
По состоянию на 13 марта число подтвержденных случаев составляло около 2 тысяч. При этом реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся избирательно лишь у некоторых пациентов.