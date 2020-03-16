В США перенесли процесс по делу россиянина Тейфа

По утверждению прокуроров, Тейф не только легализовал в США десятки миллионов долларов незаконно полученных доходов, но и пытался физически устранить человека, в котором заподозрил любовника своей жены. Тейф хотел устроить депортацию этого человека в Россию и там организовать его убийство, утверждают правоохранительные органы США.