В США перенесли процесс по делу россиянина Тейфа

ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Процесс по делу российского гражданина Леонида Тейфа, которого обвиняют в отмывании до 150 миллионов долларов, перенесен в США на 27 апреля, говорится распоряжении, подписанном федеральным судьей в Северной Каролине Луиз Фланаган.
Изначально процесс должен был открыться в понедельник, 16 марта.
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Тейф был арестован 6 декабря 2018 года. Он обвиняется в отмывании 150 миллионов долларов, полученных, предположительно, путем откатов при распределении российских госконтрактов, а также в попытке организации заказного убийства, незаконном владении оружием, попытке легализации нелегального иммигранта и визовом мошенничестве. Как сообщило министерство юстиции США, Тейфу грозит до 20 лет.
По делу проходят также бизнес-партнер экс-замглавы "Военторга" Алексей Тимофеев и его жена Олеся, им грозит до десяти лет. Их общий знакомый Алексей Поляков получил в 2019 году приговор в виде уже отбытого срока. Гражданин США Джон Коттер обвиняется в том, что вместе с Тейфом пытался дать взятку чиновнику министерства внутренней безопасности США за депортацию из страны неназванного лица.
По утверждению прокуроров, Тейф не только легализовал в США десятки миллионов долларов незаконно полученных доходов, но и пытался физически устранить человека, в котором заподозрил любовника своей жены. Тейф хотел устроить депортацию этого человека в Россию и там организовать его убийство, утверждают правоохранительные органы США.