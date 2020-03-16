Макрон призвал компании стимулировать удаленную работу сотрудников

ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Президент Франции Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французские компании организовать удаленную работу сотрудников во время эпидемии коронавируса

"Все компании должны самоорганизоваться, чтобы облегчить удаленную работу ", - сказал Макрон в телеобращении к нации в понедельник.

Если удаленная работа невозможна, то компании должны принять меры, чтобы обеспечить соблюдение санитарных мер по борьбе с коронавируса и защитить здоровье своих сотрудников, отметил он.

В своем заявлении Макрон сообщил, что со вторника, 17 марта, во Франции вводятся ограничения на передвижение людей на территории страны. Любое нарушение правил будет наказываться, подчеркнул французский президент.

По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 6633, в результате болезни 148 человек скончались.

Эпидемия коронавируса во Франции перешла в третью стадию. В субботу вечером премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.