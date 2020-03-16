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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T23:23+0300
https://ria.ru/20200316/1568699858.html
Макрон призвал компании стимулировать удаленную работу сотрудников
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564816967_0:0:2700:1519_1036x0_80_0_0_7d5b042dc5634e3510a98db77e7cb560.jpg
РИА Новости

Макрон призвал компании стимулировать удаленную работу сотрудников

23:23 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французские компании организовать удаленную работу сотрудников во время эпидемии коронавируса.
"Все компании должны самоорганизоваться, чтобы облегчить удаленную работу ", - сказал Макрон в телеобращении к нации в понедельник.
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Если удаленная работа невозможна, то компании должны принять меры, чтобы обеспечить соблюдение санитарных мер по борьбе с коронавируса и защитить здоровье своих сотрудников, отметил он.
В своем заявлении Макрон сообщил, что со вторника, 17 марта, во Франции вводятся ограничения на передвижение людей на территории страны. Любое нарушение правил будет наказываться, подчеркнул французский президент.
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По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 6633, в результате болезни 148 человек скончались.
Эпидемия коронавируса во Франции перешла в третью стадию. В субботу вечером премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Эммануэль МакронЗдоровье - ОбществоФранцияВ мире
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