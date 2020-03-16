Спектакль "Один день в Макондо" получил премию "Гвоздь сезона"

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Главным победителем московской театральной премии "Гвоздь сезона" стал спектакль "Один день в Макондо", сообщили РИА Новостив пресс-службе премии.
Режиссером спектакля "Один день в Макондо" является Егор Перегудов, он стал обладателем Большого Хрустального гвоздя.
Еще четыре спектакля получили по Малому Хрустальному гвоздю. Это "Женитьба" Александра Огарева (ШДИ), "Ревизор" Антона Федорова (Театр "Около дома Станиславского"), " Влюбленный дьявол" Александра Тителя (Музыкальный театр), "Иранская конференция" Виктора Рыжакова (Театр наций).