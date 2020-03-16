Спектакль "Один день в Макондо" получил премию "Гвоздь сезона"

Сцена из спектакля "Один день в Макондо"

© Фото : Александр Иванишин Сцена из спектакля "Один день в Макондо"

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Главным победителем московской театральной премии "Гвоздь сезона" стал спектакль "Один день в Макондо", сообщили РИА Новостив пресс-службе премии.

Режиссером спектакля "Один день в Макондо" является Егор Перегудов, он стал обладателем Большого Хрустального гвоздя.