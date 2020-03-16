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Спектакль "Один день в Макондо" получил премию "Гвоздь сезона"
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РИА Новости

Спектакль "Один день в Макондо" получил премию "Гвоздь сезона"

23:16 16.03.2020
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© Фото : Александр ИванишинСцена из спектакля "Один день в Макондо"
Сцена из спектакля Один день в Макондо
© Фото : Александр Иванишин
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Главным победителем московской театральной премии "Гвоздь сезона" стал спектакль "Один день в Макондо", сообщили РИА Новостив пресс-службе премии.
Режиссером спектакля "Один день в Макондо" является Егор Перегудов, он стал обладателем Большого Хрустального гвоздя.
Еще четыре спектакля получили по Малому Хрустальному гвоздю. Это "Женитьба" Александра Огарева (ШДИ), "Ревизор" Антона Федорова (Театр "Около дома Станиславского"), " Влюбленный дьявол" Александра Тителя (Музыкальный театр), "Иранская конференция" Виктора Рыжакова (Театр наций).
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КультураТеатрНовости культурыАлександр ТительЕгор Перегудов
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