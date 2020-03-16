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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T23:18+0300
https://ria.ru/20200316/1568699662.html
Трамп уверен, что рынки восстановятся, когда коронавирус пройдет
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567993879_190:0:2793:1464_1036x0_80_0_0_9991e2aeead3d6b57e00b064bd28be6b.jpg
РИА Новости

Трамп уверен, что рынки восстановятся, когда коронавирус пройдет

23:15 16.03.2020 (обновлено: 23:18 16.03.2020)
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил уверенность, что ситуация на финансовых ранках нормализуется, когда пандемия коронавируса закончится.
"Рынок сам о себе позаботится… Он восстановится, когда это (пандемия – ред.) пройдет", - сказал Трамп на пресс-конференции.
В понедельник биржи в США вновь закрылись падением на 10-12% к уровню открытия.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАЭкономика
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