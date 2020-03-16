Трамп уверен, что рынки восстановятся, когда коронавирус пройдет

ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил уверенность, что ситуация на финансовых ранках нормализуется, когда пандемия коронавируса закончится.
"Рынок сам о себе позаботится… Он восстановится, когда это (пандемия – ред.) пройдет", - сказал Трамп на пресс-конференции.
В понедельник биржи в США вновь закрылись падением на 10-12% к уровню открытия.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.