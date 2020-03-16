Правительство запустило сайт стопкоронавирус.рф

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире будет представлена на портале Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире будет представлена на портале стопкоронавирус.рф , также для граждан будет запущена специальная горячая линия, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Сайт представляет собой страницу, на которой содержится несколько разделов.

Так, на вкладке "Статистика" можно найти оперативные данные о распространении коронавируса в России и мире, а также ссылки на сайты с официальной информацией о COVID-19.

В разделе "Как передается" можно получить подробные сведения о способах заражения.

На вкладке "Симптомы" можно прочитать про основные и редкие признаки болезни и ознакомиться с инструкцией на случай их обнаружения.

В разделе "Профилактика" описаны семь шагов, которые позволят защититься от инфекции.

Кроме того, на сайте можно найти наиболее частые вопросы о коронавирусе и мифы о нем, а также рекомендации на случай поездок.

Портал постоянно обновляется.

Чернышенко назвал важной задачу информировать людей о профилактике коронавируса и вести работу по опровержению слухов и ложной информации.

"Вся информация о работе комиссии будет сосредоточена на едином портале стопкоронавирус.рф . На этом ресурсе будет отражаться реальная картина по ситуации в стране и за рубежом", — сообщил Чернышенко на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в России.

Он также объявил о запуске единой бесплатной горячей линии "стопкоронавирус". "Линия протестирована, ее номер — 8 800 2000 112", — сказал Чернышенко.