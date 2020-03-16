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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T01:27+0300
https://ria.ru/20200316/1568699628.html
Правительство запустило сайт стопкоронавирус.рф
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686552_0:22:3069:1748_1036x0_80_0_0_2c12c00eece4d9240196452e28c3162d.jpg
РИА Новости

Правительство запустило сайт стопкоронавирус.рф

23:15 16.03.2020 (обновлено: 01:27 17.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТабличка горячей линии московского колл-центра по вопросам диагностики и профилактики коронавируса
Табличка горячей линии московского колл-центра по вопросам диагностики и профилактики коронавируса
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире будет представлена на портале стопкоронавирус.рф, также для граждан будет запущена специальная горячая линия, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Сайт представляет собой страницу, на которой содержится несколько разделов.
Так, на вкладке "Статистика" можно найти оперативные данные о распространении коронавируса в России и мире, а также ссылки на сайты с официальной информацией о COVID-19.
В разделе "Как передается" можно получить подробные сведения о способах заражения.
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На вкладке "Симптомы" можно прочитать про основные и редкие признаки болезни и ознакомиться с инструкцией на случай их обнаружения.
В разделе "Профилактика" описаны семь шагов, которые позволят защититься от инфекции.
Кроме того, на сайте можно найти наиболее частые вопросы о коронавирусе и мифы о нем, а также рекомендации на случай поездок.
Портал постоянно обновляется.
Чернышенко назвал важной задачу информировать людей о профилактике коронавируса и вести работу по опровержению слухов и ложной информации.
"Вся информация о работе комиссии будет сосредоточена на едином портале стопкоронавирус.рф. На этом ресурсе будет отражаться реальная картина по ситуации в стране и за рубежом", — сообщил Чернышенко на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в России.
Он также объявил о запуске единой бесплатной горячей линии "стопкоронавирус". "Линия протестирована, ее номер — 8 800 2000 112", — сказал Чернышенко.
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку распространившегося из китайского Уханя COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире зафиксировано почти 170 тысяч случаев инфицирования, 75 тысяч выздоровели, свыше 6,5 тысячи скончались. Случаи заражения отмечены в 140 странах, центр эпидемии переместился из КНР в Европу.
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