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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T23:12+0300
https://ria.ru/20200316/1568699569.html
В Подмосковье запретили массовые мероприятия до 10 апреля
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568566588_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2b17d498f65fea9b0be649ea91ce665d.jpg
РИА Новости

В Подмосковье запретили массовые мероприятия до 10 апреля

23:12 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры Московского метрополитена в медицинских масках
Пассажиры Московского метрополитена в медицинских масках
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Спортивные, физкультурные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия запрещены в Подмосковье до 10 апреля, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева.
"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Московской области постановляю: запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий", - говорится в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.
Ранее Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В Московской области отменены массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек. В школах и детсадах региона введён режим свободного посещения.
Для жителей региона, вернувшихся из стран с неблагоприятной обстановкой, где зарегистрированы случаи COVID-2019, работает горячая линия по номеру телефона 8-800-550-50-30.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Андрей ВоробьевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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