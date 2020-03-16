В Подмосковье запретили массовые мероприятия до 10 апреля

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Спортивные, физкультурные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия запрещены в Подмосковье до 10 апреля, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева.
"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Московской области постановляю: запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий", - говорится в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.
Ранее Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В Московской области отменены массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек. В школах и детсадах региона введён режим свободного посещения.
Для жителей региона, вернувшихся из стран с неблагоприятной обстановкой, где зарегистрированы случаи COVID-2019, работает горячая линия по номеру телефона 8-800-550-50-30.