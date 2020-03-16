Саудовская Аравия созовет саммит G20 по коронавирусу в онлайн-режиме

"Председатель правительства предложил созвать срочный и чрезвычайный саммит в виртуальном формате лидеров G20, чтобы оценить ситуацию и разработать новую дорожную карту. Саудовский лидер согласился с этим предложением и созовет саммит G20 в ближайшие дни", - говорится в сообщении испанского правительства.

Санчес подчеркнул в ходе разговора тяжесть ситуации санитарного и экономического кризиса, связанного с коронавирусом, и высказал мнение, что G20 должна взять на себя лидирующую роль в его преодолении, отметили в Мадриде. "Необходимо передать четкое и твердое послание международному сообществу, что мировые лидеры готовы вместе противостоять угрозе коронавируса", - говорится в сообщении испанского правительства.