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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T23:08+0300
https://ria.ru/20200316/1568699502.html
Саудовская Аравия созовет саммит G20 по коронавирусу в онлайн-режиме
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РИА Новости

Саудовская Аравия созовет саммит G20 по коронавирусу в онлайн-режиме

23:08 16.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Перед началом саммита "Группы двадцати" в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
 Перед началом саммита Группы двадцати в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 16 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия, страна-председатель G20 в текущем году, намерена провести в ближайшие дни саммит по ситуации с коронавирусом в режиме онлайн, сообщило испанское правительство по итогам телефонного разговора премьера Испании Педро Санчеса и саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.
"Председатель правительства предложил созвать срочный и чрезвычайный саммит в виртуальном формате лидеров G20, чтобы оценить ситуацию и разработать новую дорожную карту. Саудовский лидер согласился с этим предложением и созовет саммит G20 в ближайшие дни", - говорится в сообщении испанского правительства.
Санчес подчеркнул в ходе разговора тяжесть ситуации санитарного и экономического кризиса, связанного с коронавирусом, и высказал мнение, что G20 должна взять на себя лидирующую роль в его преодолении, отметили в Мадриде. "Необходимо передать четкое и твердое послание международному сообществу, что мировые лидеры готовы вместе противостоять угрозе коронавируса", - говорится в сообщении испанского правительства.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Большая двадцаткаСаудовская АравияВ мире
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