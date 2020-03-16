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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T23:16+0300
https://ria.ru/20200316/1568699448.html
Нетаньяху заявил, что общего карантина в Израиле не будет
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1564993652_0:59:2730:1595_1036x0_80_0_0_a6e57eb7663e9aa4ff53d5168cba047c.jpg
РИА Новости

Нетаньяху заявил, что общего карантина в Израиле не будет

23:16 16.03.2020
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© РИА Новости / Алия СудаковаЛагерь в Израиле для лечения от коронавируса
Лагерь в Израиле для лечения от коронавируса
© РИА Новости / Алия Судакова
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил ряд новых мер в связи с коронавирусом и заявил, что общего карантина в стране не будет.
"Переход общественного сектора на формат чрезвычайного положения, частный сектор переходит на сокращенный формат, государственные услуги - в полном формате", - сказал Нетаньяху.
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"Мы не запираем людей дома. Я не говорю об общем закрытии, я надеюсь, что не дойдем до этого", - добавил он, отметив, что возможен локальный карантин.
Кроме того, Нетаньяху напомнил о правиле двух метров между людьми и отметил, что это касается также очередей.
По последним данным министерства здравоохранения Израиля, у 298 израильтян диагностирован коронавирус, состояние четырех из них оценивается как тяжелое.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19КоронавирусыБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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