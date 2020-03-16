Нетаньяху заявил, что общего карантина в Израиле не будет

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил ряд новых мер в связи с коронавирусом и заявил, что общего карантина в стране не будет.
"Переход общественного сектора на формат чрезвычайного положения, частный сектор переходит на сокращенный формат, государственные услуги - в полном формате", - сказал Нетаньяху.
"Мы не запираем людей дома. Я не говорю об общем закрытии, я надеюсь, что не дойдем до этого", - добавил он, отметив, что возможен локальный карантин.
Кроме того, Нетаньяху напомнил о правиле двух метров между людьми и отметил, что это касается также очередей.
По последним данным министерства здравоохранения Израиля, у 298 израильтян диагностирован коронавирус, состояние четырех из них оценивается как тяжелое.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.