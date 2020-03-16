Трамп пообещал помочь авиакомпаниям, пострадавшим из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что власти США обязательно помогут авиакомпаниям, пострадавшим из-за коронавируса.
"Мы будем помогать авиакомпаниям 100%, это не их вина", - сказал Трамп на пресс-конференции в понедельник.
Ранее он заявлял, что власти будут оказывать поддержку пострадавшей от вспышки коронавируса авиаиндустрии и круизным компаниям, но не привел подробности.
Группа Airlines for America, включающая крупнейших американских перевозчиков, в открытом письме заявила, что индустрии немедленно требуется 50 миллиардов долларов в займах и грантах, чтобы минимизировать последствия пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались. В США коронавирус быстро распространяется. Выявлено уже почти 4 тысячи заполнявших, 70 из них скончались.