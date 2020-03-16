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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T23:12+0300
https://ria.ru/20200316/1568699434.html
Трамп пообещал помочь авиакомпаниям, пострадавшим из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/149842/52/1498425218_0:131:2500:1537_1036x0_80_0_0_eac57f9dd823a9cd0928177b0f55ed9e.jpg
РИА Новости

Трамп пообещал помочь авиакомпаниям, пострадавшим из-за коронавируса

23:12 16.03.2020
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© AP Photo / Marcio Jose SanchezТерминал международного аэропорта Сан-Франциско
Терминал международного аэропорта Сан-Франциско
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что власти США обязательно помогут авиакомпаниям, пострадавшим из-за коронавируса.
"Мы будем помогать авиакомпаниям 100%, это не их вина", - сказал Трамп на пресс-конференции в понедельник.
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Ранее он заявлял, что власти будут оказывать поддержку пострадавшей от вспышки коронавируса авиаиндустрии и круизным компаниям, но не привел подробности.
Группа Airlines for America, включающая крупнейших американских перевозчиков, в открытом письме заявила, что индустрии немедленно требуется 50 миллиардов долларов в займах и грантах, чтобы минимизировать последствия пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались. В США коронавирус быстро распространяется. Выявлено уже почти 4 тысячи заполнявших, 70 из них скончались.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампСШАВ мире
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