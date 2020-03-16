Трамп пообещал помочь авиакомпаниям, пострадавшим из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп пообещал, что власти США обязательно помогут авиакомпаниям, пострадавшим из-за коронавируса.

"Мы будем помогать авиакомпаниям 100%, это не их вина", - сказал Трамп на пресс-конференции в понедельник.

Ранее он заявлял, что власти будут оказывать поддержку пострадавшей от вспышки коронавируса авиаиндустрии и круизным компаниям, но не привел подробности.

Группа Airlines for America, включающая крупнейших американских перевозчиков, в открытом письме заявила, что индустрии немедленно требуется 50 миллиардов долларов в займах и грантах, чтобы минимизировать последствия пандемии коронавируса.