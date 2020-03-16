Во Франции перестанут начислять счета за услуги ЖКХ из-за коронавируса

ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Счета за электричество, воду и газ, а также арендная плата для некоторых предприятий не будут начисляться во Франции, заявил президент страны Счета за электричество, воду и газ, а также арендная плата для некоторых предприятий не будут начисляться во Франции, заявил президент страны Эммануэль Макрон , выступая с телеобращением к народу.

Трансляция обращения Макрона велась в социальных сетях Елисейского дворца и по центральным телеканалам страны.

"Будет приостановлено начисление счетов за воду, электричество и газ, а также арендная плата, чтобы никто не остался без средств", - сказал глава государства, отметив, что такие меры будут приниматься для компаний.

Он также отметил, что для поддержки предприятий также предусмотрены меры по отсрочке налоговых и социальных платежей, а также поддержка или перенос банковских гарантий на все займы. Макрон также напомнил об объявленных ранее мерах по помощи людям, оказавшимся в состоянии "частичной безработицы" из-за невозможности ходить на работу.

Ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса во Франции перешла на третью стадию. В субботу вечером премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски. Французские власти призывают сограждан сократить передвижения и отложить поездки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.

Число подхвативших коронавирус во Франции, по последним данным, составляет 6633 человек, 148 заболевших скончались, в стране объявлен третий уровень эпидемии.