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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T23:53+0300
https://ria.ru/20200316/1568699370.html
Во Франции перестанут начислять счета за услуги ЖКХ из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565218795_0:273:3154:2047_1036x0_80_0_0_7dcb31030202a8142a139d1af170b82b.jpg
РИА Новости

Во Франции перестанут начислять счета за услуги ЖКХ из-за коронавируса

23:04 16.03.2020 (обновлено: 23:53 16.03.2020)
2019
© REUTERS / Gonzalo FuentesЖенщина в медицинской маске в Париже
Женщина в медицинской маске в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Счета за электричество, воду и газ, а также арендная плата для некоторых предприятий не будут начисляться во Франции, заявил президент страны Эммануэль Макрон, выступая с телеобращением к народу.
Трансляция обращения Макрона велась в социальных сетях Елисейского дворца и по центральным телеканалам страны.
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"Будет приостановлено начисление счетов за воду, электричество и газ, а также арендная плата, чтобы никто не остался без средств", - сказал глава государства, отметив, что такие меры будут приниматься для компаний.
Он также отметил, что для поддержки предприятий также предусмотрены меры по отсрочке налоговых и социальных платежей, а также поддержка или перенос банковских гарантий на все займы. Макрон также напомнил об объявленных ранее мерах по помощи людям, оказавшимся в состоянии "частичной безработицы" из-за невозможности ходить на работу.
Ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса во Франции перешла на третью стадию. В субботу вечером премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски. Французские власти призывают сограждан сократить передвижения и отложить поездки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.
Число подхвативших коронавирус во Франции, по последним данным, составляет 6633 человек, 148 заболевших скончались, в стране объявлен третий уровень эпидемии.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Эммануэль МакронЗдоровье - ОбществоФранцияВ мире
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