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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T22:48+0300
https://ria.ru/20200316/1568699021.html
Члены экипажа лайнера Diamond Princess прибыли на Украину
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1564991051_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_00c69af91e84f28ca64244c0c5d750e8.jpg
РИА Новости

Члены экипажа лайнера Diamond Princess прибыли на Украину

22:48 16.03.2020
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоСудно Diamond Princess в порту Йокогама
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
© РИА Новости / Иван Захарченко
КИЕВ, 16 мар - РИА Новости. Члены экипажа лайнера Diamond Princess прибыли на Украину после карантина, лабораторные исследования не выявили у них коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава Украины.
Судно Diamond Princess вышло из японской Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел коронавирусом. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. На лайнере заразились четыре гражданина Украины. Двое украинцев вернулись в страну на прошлой неделе.
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"В аэропорту "Борисполь" приземлился борт из 46 украинцев с круизного лайнера Diamond Princess. Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавирус у них не обнаружен. Также все лица выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях", - сообщила пресс-служба Минздрава в официальном Telegram-канале "Коронавирус_инфо".
По последним данным минздрава, на Украине подтверждены пять случаев заражения COVID-19. Первый случай был зафиксирован 13 марта. Кабмин Украины на внеочередном заседании 14 марта распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Diamond PrincessЯпонияУкраинаВ мире
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