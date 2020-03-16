КИЕВ, 16 мар - РИА Новости. Члены экипажа лайнера Члены экипажа лайнера Diamond Princess прибыли на Украину после карантина, лабораторные исследования не выявили у них коронавируса , сообщила в понедельник пресс-служба минздрава Украины.

Судно Diamond Princess вышло из японской Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел коронавирусом. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. На лайнере заразились четыре гражданина Украины. Двое украинцев вернулись в страну на прошлой неделе.

"В аэропорту "Борисполь" приземлился борт из 46 украинцев с круизного лайнера Diamond Princess. Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавирус у них не обнаружен. Также все лица выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях", - сообщила пресс-служба Минздрава в официальном Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

По последним данным минздрава, на Украине подтверждены пять случаев заражения COVID-19. Первый случай был зафиксирован 13 марта. Кабмин Украины на внеочередном заседании 14 марта распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.