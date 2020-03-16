Трамп призвал не есть в барах и не собираться больше десяти человек

ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Власти США призывают граждан не собираться группами более десяти человек и не есть на фуд-кортах в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.
"Мы приняли решение еще более ужесточить рекомендации... Моя администрации рекомендует всем американцам, включая молодых и здоровых, работать и учиться на дому, если это возможно, избегать групп более десяти человек, избегать ненужных поездок, а также избегать есть и пить в барах, ресторанах и публичных фуд-кортах", - сказал он журналистам.
Президент назвал невероятным то, как коронавирус распространяется по всему миру за такое короткое время. По его словам, подобные меры помогут "победить вирус".
Эти действия должны продолжаться несколько недель, добавил Трамп.