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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T22:53+0300
https://ria.ru/20200316/1568698933.html
Трамп призвал не есть в барах и не собираться больше десяти человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568656941_0:321:3069:2047_1036x0_80_0_0_580db1789620fa02ff15df301bc8095d.jpg
РИА Новости

Трамп призвал не есть в барах и не собираться больше десяти человек

22:53 16.03.2020
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© REUTERS / Eduardo Munoz Защитная маска на улице Нью-Йорка
Защитная маска на улице Нью-Йорка
© REUTERS / Eduardo Munoz
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Власти США призывают граждан не собираться группами более десяти человек и не есть на фуд-кортах в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.
"Мы приняли решение еще более ужесточить рекомендации... Моя администрации рекомендует всем американцам, включая молодых и здоровых, работать и учиться на дому, если это возможно, избегать групп более десяти человек, избегать ненужных поездок, а также избегать есть и пить в барах, ресторанах и публичных фуд-кортах", - сказал он журналистам.
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Президент назвал невероятным то, как коронавирус распространяется по всему миру за такое короткое время. По его словам, подобные меры помогут "победить вирус".
Эти действия должны продолжаться несколько недель, добавил Трамп.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампСШАВ мире
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