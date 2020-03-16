Трамп призвал не есть в барах и не собираться больше десяти человек

"Мы приняли решение еще более ужесточить рекомендации... Моя администрации рекомендует всем американцам, включая молодых и здоровых, работать и учиться на дому, если это возможно, избегать групп более десяти человек, избегать ненужных поездок, а также избегать есть и пить в барах, ресторанах и публичных фуд-кортах", - сказал он журналистам.