МВД приостановит оформление приглашений на въезд в Россию

"МВД России и его территориальным органам с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам", - говорится в документе.