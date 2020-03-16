МВД приостановит оформление приглашений на въезд в Россию

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство РФ поручило МВД с 18 марта временно приостановить оформление приглашений на въезд в страну, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Ранее в понедельник правительство РФ решило из-за ситуации с коронавирусом с 18 марта до 1 мая ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства.
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"МВД России и его территориальным органам с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам", - говорится в документе.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник сообщила, что в России уже зафиксировано 93 случая коронавирусной инфекции, четверо пациентов уже выздоровели, 79 находятся в стационаре.