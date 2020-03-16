Число заболевших коронавирусом во Франции достигло 6633 человек

Согласно данным на вечер воскресенья, число подхвативших коронавирус во Франции составляло 5,4 тысячи человек, 120 заболевших скончались.

Ворота для инфекции. Встроится ли новый коронавирус в ДНК человека

Ворота для инфекции. Встроится ли новый коронавирус в ДНК человека

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.