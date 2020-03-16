Число заболевших коронавирусом во Франции достигло 6633 человек

ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом во Франции за сутки выросло более чем на 1,2 тысячи человек, до отметки в 6633, жертвами болезни стали еще 28 человек, всего их 148, сообщает в понедельник санитарное агентство страны Sante Publique.
Согласно данным на вечер воскресенья, число подхвативших коронавирус во Франции составляло 5,4 тысячи человек, 120 заболевших скончались.
Ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса во Франции перешла на третью стадию. В субботу вечером премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски. Французские власти призывают сограждан сократить передвижения и отложить поездки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.