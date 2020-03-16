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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T23:48+0300
https://ria.ru/20200316/1568698726.html
Трамп назвал сроки окончания пандемии коронавируса в США
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567993879_190:0:2793:1464_1036x0_80_0_0_9991e2aeead3d6b57e00b064bd28be6b.jpg
РИА Новости

Трамп назвал сроки окончания пандемии коронавируса в США

22:37 16.03.2020 (обновлено: 23:48 16.03.2020)
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что пандемия коронавируса в США продлится до июля-августа.
"На мой взгляд, если мы будем действительно упорно и хорошо работать, в части не только сокращения количества смертей, но и в других направлениях, люди говорят об июле. Я думаю, это будет такой период времени, это к этому времени рассосется. <...> Посмотрим, но я думаю, июль-август. А может и дольше", — ответил Трамп на вопрос журналиста на пресс-конференции в Вашингтоне, когда последствия пандемии могут быть преодолены и люди смогу вернуться к нормальному жизни.
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На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, распространившегося из китайского Уханя, пандемией. На сегодняшний день в мире зафиксировано почти 170 тысяч случаев инфицирования, 75 тысяч выздоровели, свыше 6,5 тысячи скончались. Случаи заражения отмечены более чем в 140 странах, центр эпидемии переместился из Китая в Европу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавируса COVID-19ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
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