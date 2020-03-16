Трамп назвал сроки окончания пандемии коронавируса в США

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, распространившегося из китайского Уханя, пандемией. На сегодняшний день в мире зафиксировано почти 170 тысяч случаев инфицирования, 75 тысяч выздоровели, свыше 6,5 тысячи скончались. Случаи заражения отмечены более чем в 140 странах, центр эпидемии переместился из Китая в Европу.