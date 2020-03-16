Трамп назвал сроки окончания пандемии коронавируса в США

ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что пандемия коронавируса в США продлится до июля-августа.
"На мой взгляд, если мы будем действительно упорно и хорошо работать, в части не только сокращения количества смертей, но и в других направлениях, люди говорят об июле. Я думаю, это будет такой период времени, это к этому времени рассосется. <...> Посмотрим, но я думаю, июль-август. А может и дольше", — ответил Трамп на вопрос журналиста на пресс-конференции в Вашингтоне, когда последствия пандемии могут быть преодолены и люди смогу вернуться к нормальному жизни.
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, распространившегося из китайского Уханя, пандемией. На сегодняшний день в мире зафиксировано почти 170 тысяч случаев инфицирования, 75 тысяч выздоровели, свыше 6,5 тысячи скончались. Случаи заражения отмечены более чем в 140 странах, центр эпидемии переместился из Китая в Европу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.