Макрон распорядился ограничить перемещения людей во Франции

Туристы фотографируются на фоне Эйфелевой башни в Париже

ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Перемещения находящихся во Перемещения находящихся во Франции людей с полудня вторника будут серьезно ограничены из-за распространения коронавируса , эти меры продлятся по меньшей мере две недели, заявил президент страны Эммануэль Макрон , выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.

"С завтрашнего полудня и по меньшей мере на 15 дней наши перемещения будут самым серьезным образом сокращены. Собрания на улице и семейные встречи больше не разрешены", - сказал глава государства.

Он отметил, что более подробно принятые меры будут разъяснены народу после его выступления.

По словам Макрона, "мы находимся в состоянии войны: не с армией, не с другим государством, но войны санитарной".

Трансляция обращения Макрона велась в социальных сетях Елисейского дворца и по центральным телеканалам страны.

Весь понедельник жители Парижа выстраивались в очереди перед продуктовыми магазинами и аптеками. Некоторые супермаркеты ограничивали число входящих покупателей, чтобы люди внутри могли сохранять дистанцию безопасности. С полок многих магазинов исчезли макароны, рис, долгоиграющее молоко, мясные полуфабрикаты и другие продукты.

Ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса во Франции перешла на третью стадию. В субботу вечером премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски. Французские власти призывают сограждан сократить передвижения и отложить поездки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.

Число подхвативших коронавирус во Франции, по последним данным, составляет 5400 человек, 120 заболевших скончались, в стране объявлен третий уровень эпидемии.