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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T22:58+0300
https://ria.ru/20200316/1568698639.html
Макрон распорядился ограничить перемещения людей во Франции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568136480_0:223:3029:1927_1036x0_80_0_0_bc6bb47ad560107cdcabf9c5130bee88.jpg
РИА Новости

Макрон распорядился ограничить перемещения людей во Франции

22:34 16.03.2020 (обновлено: 22:58 16.03.2020)
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© REUTERS / Charles PlatiauТуристы фотографируются на фоне Эйфелевой башни в Париже
Туристы фотографируются на фоне Эйфелевой башни в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Перемещения находящихся во Франции людей с полудня вторника будут серьезно ограничены из-за распространения коронавируса, эти меры продлятся по меньшей мере две недели, заявил президент страны Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.
"С завтрашнего полудня и по меньшей мере на 15 дней наши перемещения будут самым серьезным образом сокращены. Собрания на улице и семейные встречи больше не разрешены", - сказал глава государства.
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Он отметил, что более подробно принятые меры будут разъяснены народу после его выступления.
По словам Макрона, "мы находимся в состоянии войны: не с армией, не с другим государством, но войны санитарной".
Трансляция обращения Макрона велась в социальных сетях Елисейского дворца и по центральным телеканалам страны.
Весь понедельник жители Парижа выстраивались в очереди перед продуктовыми магазинами и аптеками. Некоторые супермаркеты ограничивали число входящих покупателей, чтобы люди внутри могли сохранять дистанцию безопасности. С полок многих магазинов исчезли макароны, рис, долгоиграющее молоко, мясные полуфабрикаты и другие продукты.
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Ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса во Франции перешла на третью стадию. В субботу вечером премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски. Французские власти призывают сограждан сократить передвижения и отложить поездки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
Число подхвативших коронавирус во Франции, по последним данным, составляет 5400 человек, 120 заболевших скончались, в стране объявлен третий уровень эпидемии.
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Распространение нового коронавируса COVID-19ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Эммануэль МакронФранцияПарижВ мире
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