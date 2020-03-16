Российские банки переходят на удаленный режим работы

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские банки начинают переходить на удаленный режим работы из-за ситуации с коронавирусом, свидетельствуют материалы кредитных организаций.
Ранее в понедельник ВТБ и Газпромбанк заявили, что переведут значительное число рядовых сотрудников работать вне офиса и принимают дополнительные меры для предотвращения распространения инфекции. В Райффайзенбанке также сообщили РИА Новости, что рекомендует сотрудникам по возможности работать из дома.
В Россельхозбанке создан оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. "РСХБ работает в штатном режиме, выполняя все операции клиентов и не ограничивает посещение офисов, но отмечает, что лучшей рекомендацией является переход на дистанционное банковское обслуживание", - указывают в кредитной организации.
Банки также прекратили командировки своих специалистов в страны с неблагоприятной коронавирусной ситуацией, а вернувшиеся из-за границы должны соблюдать карантин. Также среди мер, которые реализуют кредитные организации: установка в офисах и отделениях обеззараживателей воздуха, раздача медицинских масок и антисептических средств, измерение температуры тела. В частности, ВТБ планирует поэтапно внедрять бесконтактное измерение температуры не только сотрудникам, но и клиентам в своих отделениях.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник сообщила, что в России уже зафиксировано 93 случая коронавирусной инфекции, четверо пациентов уже выздоровели, 79 находятся в стационаре.