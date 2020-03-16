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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T22:57+0300
https://ria.ru/20200316/1568698592.html
Российские банки переходят на удаленный режим работы
https://cdn25.img.ria.ru/images/155247/98/1552479800_0:203:3072:1930_1036x0_80_0_0_862ec882544e71105da2de83dcc3dafb.jpg
РИА Новости

Российские банки переходят на удаленный режим работы

22:54 16.03.2020 (обновлено: 22:57 16.03.2020)
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© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские банки начинают переходить на удаленный режим работы из-за ситуации с коронавирусом, свидетельствуют материалы кредитных организаций.
Ранее в понедельник ВТБ и Газпромбанк заявили, что переведут значительное число рядовых сотрудников работать вне офиса и принимают дополнительные меры для предотвращения распространения инфекции. В Райффайзенбанке также сообщили РИА Новости, что рекомендует сотрудникам по возможности работать из дома.
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В Россельхозбанке создан оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. "РСХБ работает в штатном режиме, выполняя все операции клиентов и не ограничивает посещение офисов, но отмечает, что лучшей рекомендацией является переход на дистанционное банковское обслуживание", - указывают в кредитной организации.
Банки также прекратили командировки своих специалистов в страны с неблагоприятной коронавирусной ситуацией, а вернувшиеся из-за границы должны соблюдать карантин. Также среди мер, которые реализуют кредитные организации: установка в офисах и отделениях обеззараживателей воздуха, раздача медицинских масок и антисептических средств, измерение температуры тела. В частности, ВТБ планирует поэтапно внедрять бесконтактное измерение температуры не только сотрудникам, но и клиентам в своих отделениях.
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