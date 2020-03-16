Российские банки переходят на удаленный режим работы

Ранее в понедельник ВТБ и Газпромбанк заявили, что переведут значительное число рядовых сотрудников работать вне офиса и принимают дополнительные меры для предотвращения распространения инфекции. В Райффайзенбанке также сообщили РИА Новости, что рекомендует сотрудникам по возможности работать из дома.