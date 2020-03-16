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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T22:33+0300
https://ria.ru/20200316/1568698300.html
Первая смерть из-за коронавируса зафиксирована в Доминикане
https://cdn25.img.ria.ru/images/156264/36/1562643633_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_da065c9cb6755d5a672370327ee92d2b.jpg
РИА Новости

Первая смерть из-за коронавируса зафиксирована в Доминикане

22:33 16.03.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаСанто-Доминго, Доминикана
Санто-Доминго, Доминикана
© РИА Новости / Мария Селиванова
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мар - РИА Новости. Первая смерть из-за нового коронавируса зафиксирована в Доминикане, сообщил портал El Nacional со ссылкой на главу у минздрава страны Рафаэля Санчеса Карденаса.
Речь идёт о женщине 47 лет, которая приехала из Испании. У нее также было заболевание ВИЧ и туберкулёзом. Кроме погибшей, коронавирус зафиксирован ещё у 10 человек.
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Вчера, 08:00РИА Наука
Ворота для инфекции. Встроится ли новый коронавирус в ДНК человека
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19КоронавирусыДоминиканаВ мире
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