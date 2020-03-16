Первая смерть из-за коронавируса зафиксирована в Доминикане

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мар - РИА Новости. Первая смерть из-за нового коронавируса зафиксирована в Доминикане, сообщил портал El Nacional со ссылкой на главу у минздрава страны Рафаэля Санчеса Карденаса.
Речь идёт о женщине 47 лет, которая приехала из Испании. У нее также было заболевание ВИЧ и туберкулёзом. Кроме погибшей, коронавирус зафиксирован ещё у 10 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.