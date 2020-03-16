Первая смерть из-за коронавируса зафиксирована в Доминикане

Ворота для инфекции. Встроится ли новый коронавирус в ДНК человека

Ворота для инфекции. Встроится ли новый коронавирус в ДНК человека

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.