"Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" расширила список приостановленных рейсов, сообщается на сайте перевозчика.
"Аэрофлот" приостановит полеты из Москвы в Ригу с 20 марта по 15 апреля, в Белград с 21 марта по 23 апреля, в Любляну с 18 марта по 23 апреля, в Тиват с 18 марта по 23 апреля, в Ларнаку с 23 марта по 23 апреля, в Алма-Ату с 23 марта по 23 апреля, в Костанай с 21 марта по 22 апреля, в Караганду с 19 марта по 23 апреля, в Нур-Султан с 20 марта по 23 апреля, в Актау с 23 марта по 23 апреля, в Актобе с 23 марта по 23 апреля, в Шымкент с 23 марта по 22 апреля, в Атырау с 24 марта по 23 апреля.
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С 16 марта авиакомпания продолжит выполнять рейсы из Москвы в следующие географические пункты Европы: Брюссель, Будапешт, Софию, Лондон, Берлин, Афины, Дублин, Мадрид, Рим, Амстердам, Лиссабон, Бухарест, Хельсинки, Загреб, Женеву, Стокгольм, Париж.
Ранее "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса и ограничений авиасообщения уже приостановил выполнение ряда рейсов. В их числе полеты в Салоники, Прагу, Цюрих, Копенгаген, Барселону, Осло, Вильнюс, Варшаву, Таллин и другие. Авиакомпания организует спецрейсы для возврата клиентов на родину и рекомендует пассажирам регулярно проверять статус бронирования на сайте перевозчика и электронную почту.
Аналогичные меры принимают и другие авиакомпании. О закрытии ряда рейсов ранее объявили "Уральские авиалинии" и S7.
Распространение коронавируса сказалось и на железнодорожном транспорте. Ранее были отменены поезда в сообщении России с Китаем, КНДР, Италией, Латвией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией, Германией, Узбекистаном и Азербайджаном.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 170 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.
Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире представлена на интернет-портале правительства стопкоронавирус.рф.