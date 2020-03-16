"Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов

"Аэрофлот" приостановит полеты из Москвы в Ригу с 20 марта по 15 апреля, в Белград с 21 марта по 23 апреля, в Любляну с 18 марта по 23 апреля, в Тиват с 18 марта по 23 апреля, в Ларнаку с 23 марта по 23 апреля, в Алма-Ату с 23 марта по 23 апреля, в Костанай с 21 марта по 22 апреля, в Караганду с 19 марта по 23 апреля, в Нур-Султан с 20 марта по 23 апреля, в Актау с 23 марта по 23 апреля, в Актобе с 23 марта по 23 апреля, в Шымкент с 23 марта по 22 апреля, в Атырау с 24 марта по 23 апреля.