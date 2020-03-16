В Германии за сутки подтвердили еще более тысячи случаев коронавируса

БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до 6012 - более чем на тысячу за день, от заболевания скончались 13 человек, сообщает Институт Роберта Коха, который подчиняется минздраву ФРГ и занимается статистикой распространения эпидемии.
Ранее в понедельник институт сообщал о 4838 случаях и девяти погибших. СМИ Германии, также ведущие собственный подсчет, сообщали о 6,2 тысячи случаев и 14 смертельных исходах.
Полторы тысячи случаев зарегистрированы в регионе Северный Рейн - Вестфалия, более тысячи в Баварии и Баден-Вюртемберге. В Берлине зафиксированы 300 случаев, но ни одного смертельного исхода. Сотнями количество случаев заражения исчисляется в Гессене, Гамбурге, Рейнланд-Пфальце, Нижней Саксонии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.