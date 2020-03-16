В Германии за сутки подтвердили еще более тысячи случаев коронавируса

Ранее в понедельник институт сообщал о 4838 случаях и девяти погибших. СМИ Германии, также ведущие собственный подсчет, сообщали о 6,2 тысячи случаев и 14 смертельных исходах.

Ворота для инфекции. Встроится ли новый коронавирус в ДНК человека

Ворота для инфекции. Встроится ли новый коронавирус в ДНК человека

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.