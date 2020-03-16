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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T22:19+0300
https://ria.ru/20200316/1568698051.html
В Армении выявили семнадцать новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/146968/33/1469683383_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_060b3d79c160f882ec9354ff06b8a2a9.jpg
РИА Новости

В Армении выявили семнадцать новых случаев заражения коронавирусом

22:18 16.03.2020 (обновлено: 22:19 16.03.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у захваченного здания отделения полиции в районе Эребуни на окраине Еревана
Автомобиль скорой помощи у захваченного здания отделения полиции в районе Эребуни на окраине Еревана
© Sputnik
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ЕРЕВАН, 16 мар – РИА Новости. Семнадцать новых случаев заражения коронавирусом выявили в Армении за сутки, общее число заразившихся достигло 45, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Арсен Торосян.
"У нас есть еще 15 подтвержденных случаев коронавируса… На данный момент общее количество достигло 45", - написал министр в Facebook.
В воскресенье власти сообщали о 28 подтвержденных случаях заболевания. Еще два случая были выявлены в понедельник утром.
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