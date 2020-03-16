В Армении выявили семнадцать новых случаев заражения коронавирусом

ЕРЕВАН, 16 мар – РИА Новости. Семнадцать новых случаев заражения коронавирусом выявили в Армении за сутки, общее число заразившихся достигло 45, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Арсен Торосян.
"У нас есть еще 15 подтвержденных случаев коронавируса… На данный момент общее количество достигло 45", - написал министр в Facebook.
В воскресенье власти сообщали о 28 подтвержденных случаях заболевания. Еще два случая были выявлены в понедельник утром.
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