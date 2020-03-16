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2020-03-16T22:37+0300
https://ria.ru/20200316/1568697962.html
Пенсионную реформу во Франции приостановят из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565023962_0:184:3028:1887_1036x0_80_0_0_556f700e8c26aedc81f265a19cff805f.jpg
РИА Новости

Пенсионную реформу во Франции приостановят из-за коронавируса

22:14 16.03.2020 (обновлено: 22:37 16.03.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против пенсионной реформы в Париже
Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Проводимые во Франции реформы, включая пенсионную, будут приостановлены на период эпидемии коронавируса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем телеобращении к нации в понедельник.
"Все действия правительства отныне должны быть направлены на борьбу с эпидемией... Поэтому я решил, что все проходящие реформы, начиная с пенсионной реформы, будут приостановлены", - сказал Макрон.
Ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса во Франции перешла на третью стадию. В субботу вечером премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов.
В понедельник президент Франции сообщил о новых ограничительных мерах. Перемещения находящихся во Франции людей с полудня вторника будут серьезно ограничены как минимум на две недели, заявил Макрон.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Эдуар ФилиппКоронавирус COVID-19Эммануэль МакронФранцияВ мире
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