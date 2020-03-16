Пенсионную реформу во Франции приостановят из-за коронавируса

ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Проводимые во Франции реформы, включая пенсионную, будут приостановлены на период эпидемии коронавируса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем телеобращении к нации в понедельник.
"Все действия правительства отныне должны быть направлены на борьбу с эпидемией... Поэтому я решил, что все проходящие реформы, начиная с пенсионной реформы, будут приостановлены", - сказал Макрон.
Ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса во Франции перешла на третью стадию. В субботу вечером премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов.
В понедельник президент Франции сообщил о новых ограничительных мерах. Перемещения находящихся во Франции людей с полудня вторника будут серьезно ограничены как минимум на две недели, заявил Макрон.