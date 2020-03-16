Россия будет поддерживать Иран в условиях американских санкций

"Со своей стороны вновь подтверждаем принципиальный настрой на сохранение "ядерной сделки" и готовность продолжать усилия по возвращению ей утраченного баланса интересов и устойчивости. Российская работа в этом направлении подкрепляется параллельными масштабными проектами и содействием оказавшейся в беде иранской экономике", - подчеркнули в российском дипведомстве.