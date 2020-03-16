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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T22:13+0300
https://ria.ru/20200316/1568697926.html
Россия будет поддерживать Иран в условиях американских санкций
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РИА Новости

Россия будет поддерживать Иран в условиях американских санкций

22:13 16.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия будет содействовать Ирану на фоне продолжающегося санкционного давления США и распространения коронавируса, в Москве отметили, что даже в этих тяжелых условиях Тегеран заявил о намерении придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг ядерной программы ИРИ, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Отмечаем сохраняющуюся в Тегеране твердую волю, несмотря на переживаемые непростые времена, оставаться в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Это - сильная позиция", - говорится в комментарии МИД.
Здание Министерства иностранных дел в Москве
Вчера, 21:59Распространение нового коронавируса COVID-19
Россия призвала США снять санкции с Ирана из-за коронавируса
"Со своей стороны вновь подтверждаем принципиальный настрой на сохранение "ядерной сделки" и готовность продолжать усилия по возвращению ей утраченного баланса интересов и устойчивости. Российская работа в этом направлении подкрепляется параллельными масштабными проектами и содействием оказавшейся в беде иранской экономике", - подчеркнули в российском дипведомстве.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваТегеран (город)СШАВ мире
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