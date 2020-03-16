Россия будет поддерживать Иран в условиях американских санкций

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия будет содействовать Ирану на фоне продолжающегося санкционного давления США и распространения коронавируса, в Москве отметили, что даже в этих тяжелых условиях Тегеран заявил о намерении придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг ядерной программы ИРИ, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Отмечаем сохраняющуюся в Тегеране твердую волю, несмотря на переживаемые непростые времена, оставаться в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Это - сильная позиция", - говорится в комментарии МИД.
"Со своей стороны вновь подтверждаем принципиальный настрой на сохранение "ядерной сделки" и готовность продолжать усилия по возвращению ей утраченного баланса интересов и устойчивости. Российская работа в этом направлении подкрепляется параллельными масштабными проектами и содействием оказавшейся в беде иранской экономике", - подчеркнули в российском дипведомстве.