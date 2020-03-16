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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T23:21+0300
https://ria.ru/20200316/1568697606.html
Россия призвала США снять санкции с Ирана из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565207951_0:70:3117:1823_1036x0_80_0_0_5f68e1149b312fca96a7d95d531737e3.jpg
РИА Новости

Россия призвала США снять санкции с Ирана из-за коронавируса

21:59 16.03.2020 (обновлено: 23:21 16.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США целенаправленно мешают Ирану бороться с коронавирусом, Москва призывает Вашингтон немедленно снять санкции с Ирана, заявили в российском МИД.
"На фоне поступающих сообщений о разрастании масштабов пандемии, вызванной вирусом COVID-19, не можем не обратить внимание на несправедливое, неравное положение, в котором оказалась Исламская Республика Иран — наш добрый сосед и партнер", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Ранее иранский президент Хасан Роухани заявил, что введенные американцами с мая 2018 года в рамках кампании "максимального давления" незаконные односторонние санкции встали мощной преградой на пути эффективной борьбы с распространением инфекции. В российском МИД считают, что причина вызванных коронавирусом многих жертв в Иране кроется не только в самой болезни, но и в том, что США целенаправленно мешают ей противостоять.
Флаг Ирана. Архивное фото
Вчера, 13:24Сказано в эфире
Мнение: санкции против Ирана в условиях пандемии покажут, кто есть ктоКитай призвал снять санкции с Ирана в условиях пандемии. В эфире радио Sputnik руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев высказал мнение, что эта ситуация станет проверкой для стран, вовлеченных в санкционную политику США.
В сообщении подчеркивается, что "антигуманная политика США вызывает глубокое сожаление, тревогу и серьезную озабоченность" Москвы. МИД решительно призвал Вашингтон "взглянуть правде в глаза и принять назревшее решение о немедленном снятии санкционных ограничений, бьющих по фундаментальным правам человека в Иране".
"Мировая пандемия — не время для сведения геополитических счетов, тем более не имеющих под собой оснований, а выдуманных в Вашингтоне под задачи удовлетворения собственных амбиций", — заявили в МИД.
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
14 марта, 20:27Распространение нового коронавируса COVID-19
Санкции США мешают всему миру бороться с коронавирусом, заявил Роухани
В Иране число заразившихся новым типом коронавируса достигло 14,9 тысячи человек. Не менее 129 заболевших скончались за сутки. Общее число жертв возросло до 853.
На прошлой неделе ВОЗ объявила вспышку распространившегося из китайского Уханя коронавируса пандемией. Болезни присвоено название COVID-19. На сегодняшний день в мире зафиксировали почти 170 тысяч случаев инфицирования, из них 75 тысяч выздоровели, свыше 6,5 тысячи скончались. Случаи заражения отмечены более чем в 140 странах, центр эпидемии переместился из Китая в Европу.
Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире представлена на интернет-портале правительства стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваТегеран (город)ИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Выведите войска из Сирии , и все санкции сразу снимут , в чем проблема ?
16 марта, 22:38
freizdorf
15100597
Тот факт, что в условиях мировой пандемии коронавируса США ни с кого не сняли санкции говорит о том, что коронавирус является разработкой американских террористов.
16 марта, 22:02
MYMake Yellowstone Great Again
88510216
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