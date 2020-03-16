Россия призвала США снять санкции с Ирана из-за коронавируса

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США целенаправленно мешают Ирану бороться с коронавирусом, Москва призывает Вашингтон немедленно снять санкции с Ирана, заявили в российском МИД.

"На фоне поступающих сообщений о разрастании масштабов пандемии, вызванной вирусом COVID-19, не можем не обратить внимание на несправедливое, неравное положение, в котором оказалась Исламская Республика Иран — наш добрый сосед и партнер", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее иранский президент Хасан Роухани заявил, что введенные американцами с мая 2018 года в рамках кампании "максимального давления" незаконные односторонние санкции встали мощной преградой на пути эффективной борьбы с распространением инфекции. В российском МИД считают, что причина вызванных коронавирусом многих жертв в Иране кроется не только в самой болезни, но и в том, что США целенаправленно мешают ей противостоять.

В сообщении подчеркивается, что "антигуманная политика США вызывает глубокое сожаление, тревогу и серьезную озабоченность" Москвы. МИД решительно призвал Вашингтон "взглянуть правде в глаза и принять назревшее решение о немедленном снятии санкционных ограничений, бьющих по фундаментальным правам человека в Иране".

"Мировая пандемия — не время для сведения геополитических счетов, тем более не имеющих под собой оснований, а выдуманных в Вашингтоне под задачи удовлетворения собственных амбиций", — заявили в МИД.

В Иране число заразившихся новым типом коронавируса достигло 14,9 тысячи человек. Не менее 129 заболевших скончались за сутки. Общее число жертв возросло до 853.

На прошлой неделе ВОЗ объявила вспышку распространившегося из китайского Уханя коронавируса пандемией. Болезни присвоено название COVID-19. На сегодняшний день в мире зафиксировали почти 170 тысяч случаев инфицирования, из них 75 тысяч выздоровели, свыше 6,5 тысячи скончались. Случаи заражения отмечены более чем в 140 странах, центр эпидемии переместился из Китая в Европу.