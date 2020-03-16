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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T21:54+0300
https://ria.ru/20200316/1568697523.html
Число зараженных коронавирусом в Сербии выросло до 57 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564117089_0:0:2803:1577_1036x0_80_0_0_0488f5f030b0e6de9723f823c076063c.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Сербии выросло до 57 человек

21:54 16.03.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом в Сербии вечером в понедельник составило 57 человек, сообщило министерство здравоохранения.
Утром в Сербии было зарегистрировано 55 случаев коронавируса, в стране введено чрезвычайное положение. В связи с распространением инфекции консульский отдел посольства России в Белграде с 16 марта частично приостановил личный прием граждан.
"До 18.00 (20.00 мск) 16 марта в национальной лаборатории института "Торлак" протестированы анализы 15 человек, двое из которых позитивны на коронавирус", - сообщил минздрав.
Сербия ранее закрыла границы для въезда иностранцев без регистрации в стране и обязала возвращающихся граждан из-за рубежа проходить домашнюю самоизоляцию под угрозой штрафа. Армия подключилась к охране границ и медучреждений. С понедельника закрыты детсады, школы, учреждения культуры и спорта. Правительство ограничило цены продуктов, средств защиты и гигиены. Кабмин также запретил массовые собрания до 50 человек и призвал граждан старше 65 лет не выходить из дома без острой необходимости.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСербияВ мире
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