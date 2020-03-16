Число зараженных коронавирусом в Сербии выросло до 57 человек

Утром в Сербии было зарегистрировано 55 случаев коронавируса, в стране введено чрезвычайное положение. В связи с распространением инфекции консульский отдел посольства России в Белграде с 16 марта частично приостановил личный прием граждан.

"До 18.00 (20.00 мск) 16 марта в национальной лаборатории института "Торлак" протестированы анализы 15 человек, двое из которых позитивны на коронавирус", - сообщил минздрав.

Сербия ранее закрыла границы для въезда иностранцев без регистрации в стране и обязала возвращающихся граждан из-за рубежа проходить домашнюю самоизоляцию под угрозой штрафа. Армия подключилась к охране границ и медучреждений. С понедельника закрыты детсады, школы, учреждения культуры и спорта. Правительство ограничило цены продуктов, средств защиты и гигиены. Кабмин также запретил массовые собрания до 50 человек и призвал граждан старше 65 лет не выходить из дома без острой необходимости.