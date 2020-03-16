Число погибших от коронавируса в Британии выросло до 53 человек

Ранее минздрав сообщил, что по данным на 16 марта, в Соединенном Королевстве подтверждено 1543 заражения коронавирусом, 35 человек из них скончались.

"Наша цель - защитить жизни людей. Наши действия привели к замедлению распространения вируса в Британии, я хотел бы поблагодарить за работу сотрудников управления здравоохранения Англии и национальной системы здравоохранения NHS. Тем не менее заболевание распространяется, и от него скончались 53 человека", - сказал министр, выступая в парламенте в понедельник.