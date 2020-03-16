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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T21:44+0300
https://ria.ru/20200316/1568697334.html
Число погибших от коронавируса в Британии выросло до 53 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568189071_0:214:3072:1942_1036x0_80_0_0_3a9221256e140f44024e19f0ba33f7f1.jpg
РИА Новости

Число погибших от коронавируса в Британии выросло до 53 человек

21:44 16.03.2020
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© REUTERS / David Ryder Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
© REUTERS / David Ryder
ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество погибших от коронавируса в Британии выросло в понедельник с 35 до 53 человек, заявил глава минздрава страны Мэтт Хэнкок.
Ранее минздрав сообщил, что по данным на 16 марта, в Соединенном Королевстве подтверждено 1543 заражения коронавирусом, 35 человек из них скончались.
"Наша цель - защитить жизни людей. Наши действия привели к замедлению распространения вируса в Британии, я хотел бы поблагодарить за работу сотрудников управления здравоохранения Англии и национальной системы здравоохранения NHS. Тем не менее заболевание распространяется, и от него скончались 53 человека", - сказал министр, выступая в парламенте в понедельник.
Хэнкок назвал пандемию коронавируса "самой серьезной угрозой здравоохранению, с которой страна столкнулась за годы жизни этого поколения".
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Распространение нового коронавируса COVID-19Здоровье - ОбществоВеликобританияВ мире
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