Ракета "Союз" со спутником "Глонасс" стартовала с Плесецка

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" стартовала со спутником "Глонасс-М" с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В понедельник, 16 марта, в 21.28 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М", - сказали в департаменте.
Отмечается, что это уже второй пуск "Союза-2" с Плесецка в этом году. В департаменте напомнили, что эта ракета пришла на смену "Союзам-У", которые эксплуатировались с 1973 по 2012 годы. Всего с северного космодрома запущено 435 "Союзов-У" и 44 "Союза-2".
В январе компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" сообщила, что старт состоится 28 февраля. Позже он был отложен на 16 марта из-за переноса запуска военного спутника связи "Меридиан-М" с 24 января на 20 февраля.
В декабре 2019 года еще один источник РИА Новости в отрасли сообщил, что этому "Глонассу-М" предстоит заменить аналогичный аппарат с системным номером 735, который был запущен в 2010 году, но отказал в ноябре 2019 года, переработав расчетный срок службы в семь лет.
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (26 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний, еще три - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.