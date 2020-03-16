Ракета "Союз" со спутником "Глонасс" стартовала с Плесецка

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Ракета Ракета "Союз-2.1б" стартовала со спутником "Глонасс-М" с космодрома Плесецк , сообщили журналистам в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В понедельник, 16 марта, в 21.28 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М", - сказали в департаменте.

Отмечается, что это уже второй пуск "Союза-2" с Плесецка в этом году. В департаменте напомнили, что эта ракета пришла на смену "Союзам-У", которые эксплуатировались с 1973 по 2012 годы. Всего с северного космодрома запущено 435 "Союзов-У" и 44 "Союза-2".

В январе компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" сообщила, что старт состоится 28 февраля. Позже он был отложен на 16 марта из-за переноса запуска военного спутника связи "Меридиан-М" с 24 января на 20 февраля.

В декабре 2019 года еще один источник РИА Новости в отрасли сообщил, что этому "Глонассу-М" предстоит заменить аналогичный аппарат с системным номером 735, который был запущен в 2010 году, но отказал в ноябре 2019 года, переработав расчетный срок службы в семь лет.