Московский паркинг дезинфицирует эвакуаторы

Мы заботимся о наших сотрудниках и жителях Москвы, поэтому усилили меры санитарной безопасности!



Кабины эвакуаторов ежедневно дезинфицируются средством с антимикробным действием: обработку проводит сотрудник в спецодежде, защищающей глаза, дыхательные пути и кожу.

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