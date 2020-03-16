Московский паркинг дезинфицирует эвакуаторы

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Московский паркинг усилил меры санитарной безопасности и ежедневно проводит обработку кабин автомобилей-эвакуаторов, сообщает пресс-служба Московского паркинга в Twitter.
"Мы заботимся о наших сотрудниках и жителях Москвы, поэтому усилили меры санитарной безопасности. Кабины эвакуаторов ежедневно дезинфицируются средством с антимикробным действием: обработку проводит сотрудник в спецодежде, защищающей глаза, дыхательные пути и кожу", - говорится в сообщении.
Мы заботимся о наших сотрудниках и жителях Москвы, поэтому усилили меры санитарной безопасности!— Московский Паркинг (@parking_mos_ru) March 16, 2020
Кабины эвакуаторов ежедневно дезинфицируются средством с антимикробным действием: обработку проводит сотрудник в спецодежде, защищающей глаза, дыхательные пути и кожу.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что идей и решений по введению ЧС в России из-за коронавируса пока не было.