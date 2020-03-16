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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T21:34+0300
https://ria.ru/20200316/1568696986.html
Московский паркинг дезинфицирует эвакуаторы
https://cdn23.img.ria.ru/images/150018/00/1500180003_0:301:3076:2031_1036x0_80_0_0_580faa4e40ddf1c57bb517aee790c60e.jpg
РИА Новости

Московский паркинг дезинфицирует эвакуаторы

21:34 16.03.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭвакуация автомобиля в Москве
Эвакуация автомобиля в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Московский паркинг усилил меры санитарной безопасности и ежедневно проводит обработку кабин автомобилей-эвакуаторов, сообщает пресс-служба Московского паркинга в Twitter.
"Мы заботимся о наших сотрудниках и жителях Москвы, поэтому усилили меры санитарной безопасности. Кабины эвакуаторов ежедневно дезинфицируются средством с антимикробным действием: обработку проводит сотрудник в спецодежде, защищающей глаза, дыхательные пути и кожу", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что идей и решений по введению ЧС в России из-за коронавируса пока не было.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
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