В Индии закроют все памятники и музеи

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мар - РИА Новости. Власти Индии распорядились закрыть все памятники и музеи из-за эпидемии коронавируса.
"Учитывая коронавирус, министерству культуры Индии и организации по археологическим исследованиям поручено закрыть все мемориалы и музеи до 31 марта 2020 года", - написал в Twitter государственный министр министерства культуры и туризма Индии Прахлад Сингх Патель.
13 марта, 17:18КультураВ Греции закрыли музеи и археологические памятники
Как сообщила в свою очередь организация по археологическим исследованиям, все монументы и музеи, вход куда осуществлялся по билетам, будут закрыты на указанный срок.
Ранее Минздрав Индии призвал закрыть все учебные заведения в стране, спортзалы, музеи, театры, культурные и социальные центры для предотвращения распространения коронавируса.
Как сообщило в понедельник министерство здравоохранения и поддержки семьи, число заразившихся коронавирусом в Индии достигло 114 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.