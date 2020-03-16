В Индии закроют все памятники и музеи

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мар - РИА Новости. Власти Власти Индии распорядились закрыть все памятники и музеи из-за эпидемии коронавируса.

"Учитывая коронавирус, министерству культуры Индии и организации по археологическим исследованиям поручено закрыть все мемориалы и музеи до 31 марта 2020 года", - написал в Twitter государственный министр министерства культуры и туризма Индии Прахлад Сингх Патель.

Как сообщила в свою очередь организация по археологическим исследованиям, все монументы и музеи, вход куда осуществлялся по билетам, будут закрыты на указанный срок.

Ранее Минздрав Индии призвал закрыть все учебные заведения в стране, спортзалы, музеи, театры, культурные и социальные центры для предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщило в понедельник министерство здравоохранения и поддержки семьи, число заразившихся коронавирусом в Индии достигло 114 человек.