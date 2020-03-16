Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T23:01+0300
https://ria.ru/20200316/1568696864.html
В Индии закроют все памятники и музеи
https://cdn24.img.ria.ru/images/156215/93/1562159379_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_87af396df61a89d8fdd51aae2bc16094.jpg
РИА Новости

В Индии закроют все памятники и музеи

21:29 16.03.2020 (обновлено: 23:01 16.03.2020)
526
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтраны мира. Индия
Страны мира. Индия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мар - РИА Новости. Власти Индии распорядились закрыть все памятники и музеи из-за эпидемии коронавируса.
"Учитывая коронавирус, министерству культуры Индии и организации по археологическим исследованиям поручено закрыть все мемориалы и музеи до 31 марта 2020 года", - написал в Twitter государственный министр министерства культуры и туризма Индии Прахлад Сингх Патель.
Ротонда Святого Георгия в Салониках
13 марта, 17:18Культура
В Греции закрыли музеи и археологические памятники
Как сообщила в свою очередь организация по археологическим исследованиям, все монументы и музеи, вход куда осуществлялся по билетам, будут закрыты на указанный срок.
Ранее Минздрав Индии призвал закрыть все учебные заведения в стране, спортзалы, музеи, театры, культурные и социальные центры для предотвращения распространения коронавируса.
Опустевший Мадрид: Испания в режиме повышенной готовности против коронавируса
14 марта, 21:34Распространение нового коронавируса COVID-19
Полупустой город: Мадрид перешел на карантин, очередь за всей Испанией
Как сообщило в понедельник министерство здравоохранения и поддержки семьи, число заразившихся коронавирусом в Индии достигло 114 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса COVID-19
Скорость распространения нового коронавируса
000400
Обсудить 0
Распространение нового коронавируса COVID-19ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19КоронавирусыИндияВ мире
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Мужчина в медицинской маске на одной из станций Московского метрополитена
Среди новых заразившихся коронавирусом в Москве есть ребенок
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Москве оценили слова Лукашенко о "полыхающей от коронавируса России"
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
В Германии за сутки подтвердили еще более тысячи случаев коронавируса
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Турция приостановила авиасообщение еще с шестью странами
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует мечеть Фатих в Стамбуле
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки почти втрое
Пункт измерения температуры на польско-немецкой границе
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тысяч человек
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
Число погибших от коронавируса в Британии выросло до 53 человек
Медицинский работник проверяет температуру тела пассажира на железнодорожной станции в Карачи, Пакистан
Число заразившихся коронавирусом в Индии достигло 114 человек
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Эксперт оценил вероятность обвала курса до ста рублей за доллар
Женщина в медицинской маске
Индия временно запретит въезд гражданам ЕС, Великобритании и Турции
Антисептический гель для рук
Вирусолог рассказала, как сделать антисептик для рук
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
Число жертв коронавируса в Италии выросло почти на 350 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
06:27Южная Корея из-за коронавируса введет особую процедуру въезда
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
04:07Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%
Лента новостейМолния