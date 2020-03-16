Мишустин обсудил с премьерами ряда стран СНГ ситуацию с коронавирусом

Как сообщается на сайте кабмина, в ходе телефонных разговоров с премьер-министрами Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, Мишустин подчеркнул, что меры российской стороны "соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер".