Мишустин обсудил с премьерами ряда стран СНГ ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с премьерами ряда стран СНГ ситуацию, связанную с новой коронавирусной инфекцией, сообщает кабмин РФ.
Как сообщается на сайте кабмина, в ходе телефонных разговоров с премьер-министрами Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, Мишустин подчеркнул, что меры российской стороны "соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер".
Также главы правительств договорились поддерживать контакты по вопросам, связанным с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.