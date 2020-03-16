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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T22:37+0300
https://ria.ru/20200316/1568696750.html
Мишустин обсудил с премьерами ряда стран СНГ ситуацию с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568678730_0:1256:2048:2408_1036x0_80_0_0_bc578df198b0df75d6baf4c6679adb1c.jpg
РИА Новости

Мишустин обсудил с премьерами ряда стран СНГ ситуацию с коронавирусом

21:26 16.03.2020 (обновлено: 22:37 16.03.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит первое заседание координационного совета по борьбе с распространением коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит первое заседание координационного совета по борьбе с распространением коронавируса
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с премьерами ряда стран СНГ ситуацию, связанную с новой коронавирусной инфекцией, сообщает кабмин РФ.
Как сообщается на сайте кабмина, в ходе телефонных разговоров с премьер-министрами Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, Мишустин подчеркнул, что меры российской стороны "соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер".
Также главы правительств договорились поддерживать контакты по вопросам, связанным с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.
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