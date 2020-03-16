В Воронеже у четырех человек подозревают коронавирус

Водитель скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке

ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. Четверо жителей Четверо жителей Воронежской области , которые вернулись из стран Европы, госпитализированы с подозрением на коронавирус , сообщает в понедельник правительство региона.

"С 14 по 16 марта с признаками ОРВИ госпитализировано четыре человека, вернувшихся из эпидемически неблагополучных стран: семейная пара, посещавшая Испанию, гражданка Бельгии и жительница Воронежа, посещавшая Испанию и Португалию", - говорится в сообщении.

Между тем уже выписаны домой 16 жителей Воронежской области, которые ранее были госпитализированы с подозрением на коронавирус. В стационарах в настоящий момент остаются семь человек.

По данным облправительства, состояние всех пациентов - удовлетворительное.