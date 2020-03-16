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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T21:21+0300
https://ria.ru/20200316/1568696545.html
Женевский офис ООН и ВТО перейдут на дистанционный режим работы
https://cdn24.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:235:3067:1960_1036x0_80_0_0_6208e6daaa3183d23389de3704e613aa.jpg
РИА Новости

Женевский офис ООН и ВТО перейдут на дистанционный режим работы

21:21 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 16 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Женевская штаб-квартира ООН и Всемирная торговая организации как минимум до конца марта переходят на удаленный режим работы в связи с эпидемией нового коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в понедельник власти кантона Женева, где расположены обе организации, ввели до 29 марта режим "крайней необходимости", в рамках которого запрещено единовременное собрание более 5 человек.
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В этой связи руководство женевского отделения ООН приняло решение до конца текущего месяца перевести на работу дома всех сотрудников за исключением тех, чье присутствие необходимо во Дворце Наций. Решение распространила пресс-служба женевского офиса ООН.
Руководство ВТО также полностью закрыло штаб-квартиру до конца марта за исключением случаев крайней необходимости. Все заседания в рамках ВТО также прекращены до 30 апреля, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19КоронавирусыЖенева (кантон)ООНВ мире
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