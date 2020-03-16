Женевский офис ООН и ВТО перейдут на дистанционный режим работы

ЖЕНЕВА, 16 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Женевская штаб-квартира ООН и Всемирная торговая организации как минимум до конца марта переходят на удаленный режим работы в связи с эпидемией нового коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в понедельник власти кантона Женева , где расположены обе организации, ввели до 29 марта режим "крайней необходимости", в рамках которого запрещено единовременное собрание более 5 человек.

В этой связи руководство женевского отделения ООН приняло решение до конца текущего месяца перевести на работу дома всех сотрудников за исключением тех, чье присутствие необходимо во Дворце Наций. Решение распространила пресс-служба женевского офиса ООН.

Руководство ВТО также полностью закрыло штаб-квартиру до конца марта за исключением случаев крайней необходимости. Все заседания в рамках ВТО также прекращены до 30 апреля, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.