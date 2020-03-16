Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T06:21+0300
https://ria.ru/20200316/1568696533.html
Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568653973_0:219:2371:1553_1036x0_80_0_0_3952679192963b4edd567389610adc6e.jpg
РИА Новости

Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев

21:20 16.03.2020 (обновлено: 06:21 17.03.2020)
177265
© РИА Новости / Виталий БелоусовВрачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Ограничение вступит в силу 18 марта и продлится до 1 мая. Оно не распространяется на водителей грузовиков, перевозящих товары, а также на дипломатов и постоянно проживающих в России лиц. Кроме того, пересекать границу смогут экипажи кораблей и поездов.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44Распространение нового коронавируса COVID-19
Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды
Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, эти меры соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Он напомнил, что ограничения вызваны особыми обстоятельствами, и подчеркнул, что они носят исключительно временный характер.

Какие меры приняла Россия из-за вспышки COVID-19

Ранее днем председатель правительства предложил меры для стабильного функционирования экономики в условиях распространения коронавируса.
Он поручил к 18 марта подготовить план первоочередных действий, среди которых:
меры по поддержке торговли, которые позволят сформировать надежный запас товаров первой необходимости, выдача льготных кредитов для торговых предприятий;
поддержка отраслей, которые оказались в затрудненной ситуации из-за распространения коронавируса, а также малых и средних предприятий;
настройка регулирующих органов таким образом, чтобы они помогали бизнесу работать.
В России в ближайшее время наладят систему онлайн-оповещения граждан. Заработает единая горячая линия. Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире будет представлена на интернет-портале стопкоронавирус.рф
Добровольцы из Итальянского Красного Креста закупают лекарства для тех, кто не может покинуть свои дома в Кастильоне-делла-Пеская, Италия. 12 марта 2020
Вчера, 18:41РИА Наука
Передается ли коронавирус через наличные деньги?
Российским вузам и школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение. В стране отменены международные спортивные соревнования. В Москве запретили досуговые мероприятия численностью более 50 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии нового коронавируса. В мире заражены уже более 170 тысяч человек в 146 государствах, более 6,4 тысячи пациентов умерли. При этом около 75 тысяч заболевших вылечились.
В Европе наиболее сложная обстановка сложилась в Италии, Испании и Франции. В России в настоящее время зафиксировано 93 случая COVID-19, часть пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц.
Покупательница в торговом зале магазина Магнит в Краснодаре
Вчера, 15:54
"Панику организовать легко": зачем люди опустошают полки в магазинах
9702351223386
Обсудить 90
Распространение нового коронавируса COVID-19ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19В мире
Популярные комментарии
Правильное решение, но на мой взгляд это следовало делать несколько дней назад.
16 марта, 21:22
Алексей Гончаров
19232106
Очень кстати, правильно
16 марта, 21:23
Blade 1
13622103
Рекомендуем
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Мужчина в медицинской маске на одной из станций Московского метрополитена
Среди новых заразившихся коронавирусом в Москве есть ребенок
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
Пункт измерения температуры на польско-немецкой границе
Евросоюз планирует закрыть въезд для иностранцев
Машина скорой медицинской помощи на территории больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Покупательница в торговом зале магазина Магнит в Краснодаре
"Панику организовать легко": зачем люди опустошают полки в магазинах
Автомобили скорой помощи на пропускном пункте Красная горка на магистрали М-1 на границе России и Белоруссии
В правительстве объяснили ограничения въезда из Белоруссии
Антисептический гель для рук
Вирусолог рассказала, как сделать антисептик для рук
Пункт измерения температуры на польско-немецкой границе
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тысяч человек
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Эксперт оценил вероятность обвала курса до ста рублей за доллар
Автомобили скорой помощи на пропускном пункте Красная горка на магистрали М-1 на границе России и Белоруссии
Москва выразила недоумение реакцией Минска на закрытие границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Москве оценили слова Лукашенко о "полыхающей от коронавируса России"
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Турция приостановила авиасообщение еще с шестью странами
Пассажиры метро в Гонконге, Китай
Ученые назвали причину быстрого распространения коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
06:27Южная Корея из-за коронавируса введет особую процедуру въезда
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
04:07Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%
Лента новостейМолния