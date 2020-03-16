Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.

Ограничение вступит в силу 18 марта и продлится до 1 мая. Оно не распространяется на водителей грузовиков, перевозящих товары, а также на дипломатов и постоянно проживающих в России лиц. Кроме того, пересекать границу смогут экипажи кораблей и поездов.

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, эти меры соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Он напомнил, что ограничения вызваны особыми обстоятельствами, и подчеркнул, что они носят исключительно временный характер.

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Он поручил к 18 марта подготовить план первоочередных действий, среди которых:

— меры по поддержке торговли, которые позволят сформировать надежный запас товаров первой необходимости, выдача льготных кредитов для торговых предприятий; меры по поддержке торговли, которые позволят сформировать надежный запас товаров первой необходимости, выдача льготных кредитов для торговых предприятий; — поддержка отраслей, которые оказались в затрудненной ситуации из-за распространения коронавируса, а также малых и средних предприятий; поддержка отраслей, которые оказались в затрудненной ситуации из-за распространения коронавируса, а также малых и средних предприятий; — настройка регулирующих органов таким образом, чтобы они помогали бизнесу работать. настройка регулирующих органов таким образом, чтобы они помогали бизнесу работать.

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Российским вузам и школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение. В стране отменены международные спортивные соревнования. В Москве запретили досуговые мероприятия численностью более 50 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии нового коронавируса. В мире заражены уже более 170 тысяч человек в 146 государствах, более 6,4 тысячи пациентов умерли. При этом около 75 тысяч заболевших вылечились.