Крым с 17 марта введет режим повышенной готовности из-за коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса для всех органов управления вводится на территории Республики Крым , сообщил председатель правительства региона Юрий Гоцанюк

"Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым приняла решение с 17 марта 2020 года ввести режим повышенной готовности для всех органов управления Республики Крым. На период действия режима запрещается проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия", - сообщил Гоцанюк на своей странице в Facebook, добавив, что в Крыму заболевших и переносчиков вируса не выявлено.

Он также добавил, что решение о проведении массовых мероприятиях, приуроченных ко Дню воссоединения Крыма с Россией, пока не принято. Продолжают работать в штатном режиме школы, детские сады, магазины, больницы и поликлиники, отметил крымский премьер.

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник заявил, что в связи с распространением на Украине коронавирусной инфекции будет инициировать вопрос закрытия крымского участка российско-украинской границы. Он отметил, что инициатива сформирована совместно с руководством крымского погрануправления ФСБ. Инициативу поддержал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.