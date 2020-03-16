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Крым с 17 марта введет режим повышенной готовности из-за коронавируса
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РИА Новости

Крым с 17 марта введет режим повышенной готовности из-за коронавируса

21:13 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГород Симферополь в Крыму
Город Симферополь в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса для всех органов управления вводится на территории Республики Крым, сообщил председатель правительства региона Юрий Гоцанюк.
"Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым приняла решение с 17 марта 2020 года ввести режим повышенной готовности для всех органов управления Республики Крым. На период действия режима запрещается проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия", - сообщил Гоцанюк на своей странице в Facebook, добавив, что в Крыму заболевших и переносчиков вируса не выявлено.
Он также добавил, что решение о проведении массовых мероприятиях, приуроченных ко Дню воссоединения Крыма с Россией, пока не принято. Продолжают работать в штатном режиме школы, детские сады, магазины, больницы и поликлиники, отметил крымский премьер.
Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник заявил, что в связи с распространением на Украине коронавирусной инфекции будет инициировать вопрос закрытия крымского участка российско-украинской границы. Он отметил, что инициатива сформирована совместно с руководством крымского погрануправления ФСБ. Инициативу поддержал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Юрий ГоцанюкЗдоровье - ОбществоРеспублика КрымОбщество
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