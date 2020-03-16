ВОЗ призвала проверять каждый случай с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны проводить проверку каждого случая с подозрением на коронавирус.
"У нас очень простой посыл для всех стран: проверяйте, проверяйте, проверяйте. Проверяйте любой подозрительный случай COVID-19. Если он окажется положительным, то изолируйте их (зараженных) и найдите, кто находился в контакте с ними не менее, чем за два дня до того, как появились симптомы, и проверьте этих людей тоже", - заявил гендиректор ВОЗ, выступление которого транслировалось на сайте ООН.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.