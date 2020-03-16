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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T21:11+0300
https://ria.ru/20200316/1568696223.html
ВОЗ призвала проверять каждый случай с подозрением на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568690425_0:0:2607:1466_1036x0_80_0_0_370aec2c19abac518df46c76808d7d58.jpg
РИА Новости

ВОЗ призвала проверять каждый случай с подозрением на коронавирус

21:11 16.03.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкДевушка идет по улице Тбилиси в медицинской маске
Девушка идет по улице Тбилиси в медицинской маске
© Sputnik
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны проводить проверку каждого случая с подозрением на коронавирус.
"У нас очень простой посыл для всех стран: проверяйте, проверяйте, проверяйте. Проверяйте любой подозрительный случай COVID-19. Если он окажется положительным, то изолируйте их (зараженных) и найдите, кто находился в контакте с ними не менее, чем за два дня до того, как появились симптомы, и проверьте этих людей тоже", - заявил гендиректор ВОЗ, выступление которого транслировалось на сайте ООН.
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
Вчера, 20:38
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусКоронавирусыВесь мирВОЗООНВ мире
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