ВОЗ призвала проверять каждый случай с подозрением на коронавирус

Первый пошел? Источник заявил о COVID-19 у сотрудника ВОЗ в Женеве

Первый пошел? Источник заявил о COVID-19 у сотрудника ВОЗ в Женеве

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.