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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T21:16+0300
https://ria.ru/20200316/1568696189.html
Собянина утвердили первым зампредом совета по борьбе с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564115838_0:0:2990:1681_1036x0_80_0_0_cc4c84eb5f2d3ea0bff31ca27b156bbe.jpg
РИА Новости

Собянина утвердили первым зампредом совета по борьбе с коронавирусом

21:10 16.03.2020 (обновлено: 21:16 16.03.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил мэра Москвы Сергея Собянина первым зампредом Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Утвердить члена Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, состав которого утвержден распоряжением правительства РФ от 14 марта 2020 г. № 623-р... Собянина Сергея первым заместителем председателя Координационного совета", - говорится в документе.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Михаил МишустинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей Собянин
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