Собянина утвердили первым зампредом совета по борьбе с коронавирусом

"Утвердить члена Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, состав которого утвержден распоряжением правительства РФ от 14 марта 2020 г. № 623-р... Собянина Сергея первым заместителем председателя Координационного совета", - говорится в документе.