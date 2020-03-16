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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T23:02+0300
https://ria.ru/20200316/1568696122.html
Московский зоопарк закроют для посетителей
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568253988_0:342:2595:1802_1036x0_80_0_0_c8555a146cc9bdd9be671041d8790817.jpg
РИА Новости

Московский зоопарк закроют для посетителей

21:08 16.03.2020 (обновлено: 23:02 16.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛисица в Московском зоопарке
Лисица в Московском зоопарке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Московский зоопарк временно перестает принимать посетителей с 17 марта до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила директор зоопарка Светлана Акулова.
"Московский зоопарк временно перестает принимать посетителей с 17 марта до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. Мы вынуждены пойти на это ради вашей безопасности",- написала Акулова в своем Instagram.
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Она добавила, что к видеотрансляция со вторника будут подключены борнейские орангутаны, равнинные гориллы и белые медведи.
"Просветительская деятельность тоже не прекратится. Кружкам Московского зоопарка уже более 100 лет – и карантин не помешает им работать. Открытый лекторий будет переведен в режим онлайн-трансляций в социальных сетях. Биологический кружок Манулята и кружок английского языка "Начинающий путешественник" будут функционировать в онлайн-режиме", - добавила директор.
По ее словам, остаются открытыми для посещения центр воспроизводства редких видов животных под Волоколамском и филиал зоопарка в Великом Устюге.
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