Московский зоопарк закроют для посетителей

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Московский зоопарк временно перестает принимать посетителей с 17 марта до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила директор зоопарка Светлана Акулова.
"Московский зоопарк временно перестает принимать посетителей с 17 марта до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. Мы вынуждены пойти на это ради вашей безопасности",- написала Акулова в своем Instagram.
Она добавила, что к видеотрансляция со вторника будут подключены борнейские орангутаны, равнинные гориллы и белые медведи.
"Просветительская деятельность тоже не прекратится. Кружкам Московского зоопарка уже более 100 лет – и карантин не помешает им работать. Открытый лекторий будет переведен в режим онлайн-трансляций в социальных сетях. Биологический кружок Манулята и кружок английского языка "Начинающий путешественник" будут функционировать в онлайн-режиме", - добавила директор.
По ее словам, остаются открытыми для посещения центр воспроизводства редких видов животных под Волоколамском и филиал зоопарка в Великом Устюге.