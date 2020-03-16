Московский зоопарк закроют для посетителей

Она добавила, что к видеотрансляция со вторника будут подключены борнейские орангутаны, равнинные гориллы и белые медведи.

"Просветительская деятельность тоже не прекратится. Кружкам Московского зоопарка уже более 100 лет – и карантин не помешает им работать. Открытый лекторий будет переведен в режим онлайн-трансляций в социальных сетях. Биологический кружок Манулята и кружок английского языка "Начинающий путешественник" будут функционировать в онлайн-режиме", - добавила директор.