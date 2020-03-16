В Госдуму внесли проект о запрете высаживать детей-безбилетников

Проект разработан Минтрансом РФ, изменения предлагается внести в статью 20 федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".

В Екатеринбурге проверят сообщения о высадке подростка из автобуса

В Екатеринбурге проверят сообщения о высадке подростка из автобуса

"Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Одновременно кабмин внес в Госдуму проект, которым предлагается признать утратившими силу часть 3 статьи 11.18 и часть 2 статьи 11.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которыми установлена административная ответственность за безбилетный проезд и провоз неоплаченного багажа в автобусе междугородного сообщения.