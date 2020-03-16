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В Госдуму внесли проект о запрете высаживать детей-безбилетников
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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о запрете высаживать детей-безбилетников

21:05 16.03.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковВалидатор для проверки проездных билетов общественного транспорта
Валидатор для проверки проездных билетов общественного транспорта
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму проект о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников, следует из базы данных ГД.
Проект разработан Минтрансом РФ, изменения предлагается внести в статью 20 федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".
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"Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, документом разграничиваются полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, между Российской Федерацией и субъектами РФ. Так, законопроект позволит регионам устанавливать для контролеров право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.
Одновременно кабмин внес в Госдуму проект, которым предлагается признать утратившими силу часть 3 статьи 11.18 и часть 2 статьи 11.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которыми установлена административная ответственность за безбилетный проезд и провоз неоплаченного багажа в автобусе междугородного сообщения.
Дорожный знак Остановка автобуса
30 января, 22:36Нижегородская область
В нижегородском транспорте запретят высаживать безбилетных детей
2240009
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РоссияГосдума РФОбщество
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