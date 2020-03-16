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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T23:04+0300
https://ria.ru/20200316/1568695862.html
Турция приостановила авиасообщение еще с шестью странами
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564557094_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_999617f8293632529d549385efc0cdff.jpg
РИА Новости

Турция приостановила авиасообщение еще с шестью странами

21:05 16.03.2020 (обновлено: 23:04 16.03.2020)
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© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin AvciМедицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin Avci
АНКАРА, 16 мар - РИА Новости. Турция приостановила авиасообщение еще с шестью странами, включая Великобританию и Швейцарию, из-за пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа в понедельник.
Турция ранее ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса. С 3 февраля Турция приостановила авиасообщение с Китаем, с 23 февраля - с Ираном, с 29 февраля - с Ираком, Южной Кореей и Италией, с 14 марта - с Германией, Испанией, Норвегией, Францией, Австрией, Данией, Швецией, Бельгией и Нидерландами.
"Число стран, в которые приостанавливаются полеты, выросло с 14 до 20. К ранее закрытым направлениям добавляются Великобритания, Швейцария, Саудовская Аравия, Египет, Ирландия и ОАЭ", - сказал Коджа журналистам в Анкаре.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.
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