АНКАРА, 16 мар - РИА Новости. Турция приостановила авиасообщение еще с шестью странами, включая Великобританию и Швейцарию, из-за пандемии коронавируса , заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа в понедельник.

Турция ранее ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса. С 3 февраля Турция приостановила авиасообщение с Китаем, с 23 февраля - с Ираном, с 29 февраля - с Ираком, Южной Кореей и Италией, с 14 марта - с Германией, Испанией, Норвегией, Францией, Австрией, Данией, Швецией, Бельгией и Нидерландами.

"Число стран, в которые приостанавливаются полеты, выросло с 14 до 20. К ранее закрытым направлениям добавляются Великобритания, Швейцария, Саудовская Аравия, Египет, Ирландия и ОАЭ", - сказал Коджа журналистам в Анкаре.