АНКАРА, 16 мар - РИА Новости. Турция приостановила авиасообщение еще с шестью странами, включая Великобританию и Швейцарию, из-за пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа в понедельник.
Турция ранее ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса. С 3 февраля Турция приостановила авиасообщение с Китаем, с 23 февраля - с Ираном, с 29 февраля - с Ираком, Южной Кореей и Италией, с 14 марта - с Германией, Испанией, Норвегией, Францией, Австрией, Данией, Швецией, Бельгией и Нидерландами.
"Число стран, в которые приостанавливаются полеты, выросло с 14 до 20. К ранее закрытым направлениям добавляются Великобритания, Швейцария, Саудовская Аравия, Египет, Ирландия и ОАЭ", - сказал Коджа журналистам в Анкаре.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.