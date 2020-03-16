Бастрыкин высказался за обязательное ношение школьной формы

"Говоря о проблемах в подростковой среде, присутствующие также согласились с позицией председателя о целесообразности обязательного ношения форменной одежды школьниками, которая позволит не только дисциплинировать учеников, но и нивелировать социальное расхождение, что в отдельных ситуациях приводит к негативным последствиям", - сообщила Петренко журналистам.

На совещании отмечено, что в течение нескольких лет уровень преступности подростков снижался, однако в прошлом году спад незначительно замедлился. В частности, если в 2015 году было направлено в суд 11358 уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, то в 2019 году их стало 8714, то есть на 24% меньше. Наибольшее количество таких преступлений совершается в Магаданской области, Республике Тыва, Забайкальском крае, Амурской, Курганской областях.