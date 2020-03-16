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Бастрыкин высказался за обязательное ношение школьной формы
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РИА Новости

Бастрыкин высказался за обязательное ношение школьной формы

20:59 16.03.2020
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Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин высказался за обязательное ношение формы в российских школах, что дисциплинирует детей и сглаживает социальное расхождение между детьми, которое может приводить к негативным последствиям.
По данным официального представителя СК Светланы Петренко, такое замечание прозвучало на заседании научно-консультативного совета ведомства, на котором обсуждались вопросы эффективности работы системы профилактики правонарушений, экстремистской деятельности и суицидов несовершеннолетних, а также исследования, посвященные позитивной социализации детей, студентов и кадет образовательных учреждений СК России.
"Говоря о проблемах в подростковой среде, присутствующие также согласились с позицией председателя о целесообразности обязательного ношения форменной одежды школьниками, которая позволит не только дисциплинировать учеников, но и нивелировать социальное расхождение, что в отдельных ситуациях приводит к негативным последствиям", - сообщила Петренко журналистам.
На совещании отмечено, что в течение нескольких лет уровень преступности подростков снижался, однако в прошлом году спад незначительно замедлился. В частности, если в 2015 году было направлено в суд 11358 уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, то в 2019 году их стало 8714, то есть на 24% меньше. Наибольшее количество таких преступлений совершается в Магаданской области, Республике Тыва, Забайкальском крае, Амурской, Курганской областях.
По словам Петренко, участники мероприятия привели данные исследований, согласно которым предпосылками к совершению преступлений становятся трудности социализации несовершеннолетних, отсутствие навыков коммуникации, травля со стороны сверстников, невозможность достичь желаемого положения среди ровесников, семейные, психологические проблемы, большое количество свободного времени и, как следствие, влияние со стороны лиц, которые склоняют их к негативным проявлениям.
Школьная форма
29 января, 08:33
Роскачество выявило нарушения при проверке школьной формы
89601212
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РоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинОбразование - ОбществоОбщество
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