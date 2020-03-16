В РЖД рассказали, где будут работать проводники отмененных поездов

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Проводники российских поездов, курсировавших в международном сообщении и отменённых из-за ситуации с коронавирусом, будут находиться две недели на карантине, а затем пойдут работать на внутрироссийских маршрутах, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
"Все проводники отмененных международных рейсов получат назначения на внутрироссийские маршруты, после прохождения 14-дневного карантина", - сообщили в пресс-службе ФПК.
Из-за коронавируса были также отменены рейсы российских авиакомпаний в ряд стран. Например, крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщала, что предложила сотрудникам, у которых есть неиспользованные отпуска, воспользоваться ими, многие откликнулись на это предложение.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах. Большинство выздоровели, но 5,7 тысячи скончались.