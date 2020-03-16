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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T20:58+0300
https://ria.ru/20200316/1568695488.html
В РЖД рассказали, где будут работать проводники отмененных поездов
https://cdn22.img.ria.ru/images/154937/02/1549370253_0:309:2990:1991_1036x0_80_0_0_950b3829d91aba7f4e648de047a566a6.jpg
РИА Новости

В РЖД рассказали, где будут работать проводники отмененных поездов

20:58 16.03.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПроводники у поезда
Проводники у поезда
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Проводники российских поездов, курсировавших в международном сообщении и отменённых из-за ситуации с коронавирусом, будут находиться две недели на карантине, а затем пойдут работать на внутрироссийских маршрутах, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
Поезда холдинга РЖД курсировали в ряд стран Европы и Азии, однако из-за ситуации с коронавирусом были отменены рейсы в сообщении России с Китаем, КНДР, Италией, Латвией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией, Германией и другими.
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"Все проводники отмененных международных рейсов получат назначения на внутрироссийские маршруты, после прохождения 14-дневного карантина", - сообщили в пресс-службе ФПК.
Из-за коронавируса были также отменены рейсы российских авиакомпаний в ряд стран. Например, крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщала, что предложила сотрудникам, у которых есть неиспользованные отпуска, воспользоваться ими, многие откликнулись на это предложение.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах. Большинство выздоровели, но 5,7 тысячи скончались.
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