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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T20:54+0300
https://ria.ru/20200316/1568695427.html
США из-за коронавируса отменили учения в Марокко, Тунисе и Сенегале
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565590923_0:0:5396:3035_1036x0_80_0_0_c28c0dccf8819eb17cbcee37c9cb1a93.jpg
РИА Новости

США из-за коронавируса отменили учения в Марокко, Тунисе и Сенегале

20:54 16.03.2020
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© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. США из-за коронавируса отменили учения African Lion, которые планировалось провести в марте-апреле в Марокко, Тунисе и Сенегале, сообщила пресс-служба Африканского командования США.
"После тщательных размышлений и координации с участниками учений и партнерами принимающих африканских стран, учения африканского командования США African Lion 2020 были отменены", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что это решение было принято для сокращения риска для США и стран-партнеров.
Учения African Lion должны были проходить с 23 марта по 4 апреля 2020 года в Марокко, Тунисе и Сенегале.
"Несмотря на то, что African Lion 2020 отменены, планирование на 2021 год продолжается", - отмечается в сообщении.
Командование сообщило, что продолжает работу с международными союзниками и африканскими партнерами для укрепления стабильности и безопасности на континенте.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Тунис (страна)МароккоСенегалСШАВ мире
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