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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-16T22:32+0300
https://ria.ru/20200316/1568695272.html
Эксперт оценил вероятность обвала курса до ста рублей за доллар
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568338708_0:229:3072:1957_1036x0_80_0_0_42edc12220ef9d9b6006db8d717a242a.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил вероятность обвала курса до ста рублей за доллар

20:50 16.03.2020 (обновлено: 22:32 16.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗнаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сценарий дальнейшего сильного ослабления рубля вплоть до уровней в сто рублей за доллар маловероятен, сообщил РИА Новости старший аналитик УК "Регион инвестиции" Михаил Поддубский.
Ранее агентство Блумберг написало со ссылкой на свои подсчеты, что если вспышка коронавируса приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года, то доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30%. Это соответствует примерно 97 рублям за доллар. Во втором полугодии 2008-го биржи США рухнули на 20-30%, причем в некоторые месяцы снижение индексов достигало 14-17%. С начала марта этого года биржи США упали на 16-17%.

"Сценарий дальнейшего сильного ослабления рубля (вплоть до уровней в сто рублей за доллар) я считаю маловероятным. С точки зрения макроэкономики текущая ситуация в рубле заметно лучше, чем в период 2014-2016 годов, поэтому сопоставимой по масштабам девальвации рубля ожидать вряд ли рационально", — отметил Поддубский.

Он обратил внимание, что с момента того кризиса в России ввели механизм бюджетного правила, который ограничивает влияние на курс валют со стороны колебаний цен на нефть. Кроме того, проведена бюджетная консолидация, а объем золотовалютных резервов на данный момент полностью покрывает внешний долг.
"Безусловно, снижение нефтяных котировок способствует сокращению притока валюты в страну по текущему счету, но на данный момент ситуация не выглядит как потеря контроля", — заключил аналитик.
Курс доллара расчетами "завтра" на 20:26 мск увеличивался на 1,38 рубля — до 73,98 рубля, курс евро рос на 1,75 рубля, до 82,48 рубля, следует из данных Московской биржи. Стоимость черного золота при этом падала на 11,1% — до 30,09 доллара за баррель сорта Brent.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус COVID-19РоссияДинамика курсов валютМосковская биржаРубльЭкономика
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CCorddamon
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Alex Grosh
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