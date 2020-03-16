Эксперт оценил вероятность обвала курса до ста рублей за доллар

Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сценарий дальнейшего сильного ослабления Сценарий дальнейшего сильного ослабления рубля вплоть до уровней в сто рублей за доллар маловероятен, сообщил РИА Новости старший аналитик УК "Регион инвестиции" Михаил Поддубский.

Ранее агентство Блумберг написало со ссылкой на свои подсчеты, что если вспышка коронавируса приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года, то доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30%. Это соответствует примерно 97 рублям за доллар. Во втором полугодии 2008-го биржи США рухнули на 20-30%, причем в некоторые месяцы снижение индексов достигало 14-17%. С начала марта этого года биржи США упали на 16-17%.

"Сценарий дальнейшего сильного ослабления рубля (вплоть до уровней в сто рублей за доллар) я считаю маловероятным. С точки зрения макроэкономики текущая ситуация в рубле заметно лучше, чем в период 2014-2016 годов, поэтому сопоставимой по масштабам девальвации рубля ожидать вряд ли рационально", — отметил Поддубский.

Он обратил внимание, что с момента того кризиса в России ввели механизм бюджетного правила, который ограничивает влияние на курс валют со стороны колебаний цен на нефть. Кроме того, проведена бюджетная консолидация, а объем золотовалютных резервов на данный момент полностью покрывает внешний долг.

"Безусловно, снижение нефтяных котировок способствует сокращению притока валюты в страну по текущему счету, но на данный момент ситуация не выглядит как потеря контроля", — заключил аналитик.