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Религия и мировоззрение
2020-03-16T20:52+0300
https://ria.ru/20200316/1568695225.html
В московские синагоги будут пускать не более 50 человек на молитву
https://cdn21.img.ria.ru/images/142038/25/1420382569_0:169:3043:1881_1036x0_80_0_0_2ba273966cfbd31566d7a6cd2d6c035d.jpg
РИА Новости

В московские синагоги будут пускать не более 50 человек на молитву

20:52 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкСлужба в Большой хоральной синагоге
Служба в Большой хоральной синагоге
© РИА Новости / Алексей Бойцов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина по борьбе с коронавирусом, в московских синагогах ограничат число посетителей - одновременно в одном помещении смогут молиться не более 50 человек, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Федерации Еврейских общин России Дарья Михельсон.
Ранее мэр Москвы подписал указ о запрете проведения любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях - с числом участников более 50 человек единовременно.
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"Мы будем запускать не более 50 человек на молитву", - сказала пресс-секретарь.
По ее словам, больше 50 человек на регулярные молитвы, не в шаббат, бывает только в центральных синагогах.
"Теперь будут организованы поочередные миньяны (общая молитва, в которой принимают участие не менее десяти мужчин – ред.). Кто первый придет, тот и молится. Остальные ждут следующего миньяна. Контролировать это будут профильные службы в синагогах: все сотрудники уже проинструктированы", - подытожила представитель ФЕОР.
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