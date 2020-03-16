В московские синагоги будут пускать не более 50 человек на молитву

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина по борьбе с В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина по борьбе с коронавирусом , в московских синагогах ограничат число посетителей - одновременно в одном помещении смогут молиться не более 50 человек, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Федерации Еврейских общин России Дарья Михельсон.

Ранее мэр Москвы подписал указ о запрете проведения любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях - с числом участников более 50 человек единовременно.

"Мы будем запускать не более 50 человек на молитву", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, больше 50 человек на регулярные молитвы, не в шаббат, бывает только в центральных синагогах.

"Теперь будут организованы поочередные миньяны (общая молитва, в которой принимают участие не менее десяти мужчин – ред.). Кто первый придет, тот и молится. Остальные ждут следующего миньяна. Контролировать это будут профильные службы в синагогах: все сотрудники уже проинструктированы", - подытожила представитель ФЕОР

Ранее Федерация еврейских общин России заявляла РИА Новости, что не отказывается от общественных седер (пасхальные трапезы - ред.) в связи с распространением коронавируса, но рекомендует верующим, вернувшимся из других стран, соблюдать карантин.