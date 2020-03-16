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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T20:50+0300
https://ria.ru/20200316/1568695058.html
Минфин перенес все ближайшие массовые мероприятия
https://cdn25.img.ria.ru/images/147340/04/1473400490_0:181:2880:1801_1036x0_80_0_0_36a2e3b3423a422161b11b323634e3e5.jpg
РИА Новости

Минфин перенес все ближайшие массовые мероприятия

20:46 16.03.2020 (обновлено: 20:50 16.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства финансов России
Табличка на здании министерства финансов России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минфин РФ переносит из-за коронавируса все свои ближайшие массовые мероприятия, в том числе заседание коллегии министерства, которое было назначено на 23 марта, сообщил в понедельник Минфин.
"В связи с рекомендациями сократить количество проводимых массовых мероприятий и для защиты здоровья сотрудников, в Минфине России принято решение перенести все подобные мероприятия ведомства, запланированные на ближайшее время", - указано в сообщении.
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В том числе переносится расширенное заседание коллегии министерства об основных результатах деятельности за 2019 год и задачах органов финансовой системы на 2020 год, которое должно было состояться 23 марта. Новая дата проведения мероприятия пока не определена, добавляется в сообщении.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство финансов РФ (Минфин России)
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