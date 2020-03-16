Сотрудник штаб-квартиры ООН заразился коронавирусом

"Сотрудник, заболевание которого подтвердилось, чувствует себя хорошо. Он не контактировал с кем-либо из сотрудников ООН с момента возникновения симптомов", - сказал Дюжаррик.

По его словам, за понедельник на входе электронные пропуска приложили 918 раз, в том числе примерно 300 делегатов. Дюжаррик указал, что не ожидает к концу дня больше 1500 проходов. Накануне того, как штаб-квартира была закрыта для посетителей и дипломатам было рекомендовано общаться по видеосвязи, карточку пропуска приложили примерно 11 тысяч раз за день, уточнил представитель генсека.