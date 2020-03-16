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2020-03-16T23:24+0300
https://ria.ru/20200316/1568694589.html
Вирусолог рассказала, как сделать антисептик для рук
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568694372_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_ed186a096832738a2c1640bd288753ea.jpg
РИА Новости

Вирусолог рассказала, как сделать антисептик для рук

20:32 16.03.2020 (обновлено: 23:24 16.03.2020)
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© Depositphotos / Elena ElisseevaАнтисептический гель для рук
Антисептический гель для рук
© Depositphotos / Elena Elisseeva
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова рассказала "Вечерней Москве", как самим изготовить антибактериальное средство для рук.
По ее словам, антисептик можно сделать в домашних условиях несколькими способами.
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Для первого рецепта необходимо смешать 14,5 миллилитра глицерина, 750 миллилитров изопропилового или 800 миллилитров обычного спирта (также можно использовать 800 миллилитров любого алкоголя крепостью не ниже 70 градусов), 20 миллилитров дистиллированной воды и 42 миллилитра перекиси водорода.
Во втором случае понадобятся гель алое и 160 миллилитров медицинского спирта — чем выше его процент, тем лучше.
Также можно смешать одну столовую ложку воды, пять столовых ложек водки, пять капель эфирного масла лаванды, одну чайную ложку сока алоэ и пять граммов хлоргексидина. Полученную смесь необходимо настоять некоторое время.
Селькова подчеркнула, что использование антибактериального геля не заменит мытье рук водой и мылом.
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"Очень много полемики, что достаточно обработать ладони антисептиками и можно руки даже не мыть, но большинство медиков уверяет, что грамотное мытье с гигиеническими средствами лучше смывает вирус, чем обработка дезинфицирующими средствами", — пояснила она.
Вирусолог посоветовала сначала мыть руки, а потом наносить антисептик. Если такой возможности нет, тогда можно использовать спиртосодержащие влажные салфетки или продезинфицировать кисти спиртом.
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку распространившегося из китайского Уханя COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире зафиксировано почти 170 тысяч случаев инфицирования, 75 тысяч выздоровели, свыше 6,5 тысячи скончались. Случаи заражения отмечены более чем в 140 странах, центр эпидемии переместился из КНР в Европу.
Актуальная информация о реальной ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на интернет-портале правительства стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗКитайЕвропаУханьОбщество
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