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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T20:31+0300
https://ria.ru/20200316/1568694549.html
На Кипре подтвердили 13 новых случаев инфицирования коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564283269_0:0:3113:1752_1036x0_80_0_0_d54e746d7e637f98228c612a2264b5d4.jpg
РИА Новости

На Кипре подтвердили 13 новых случаев инфицирования коронавирусом

20:31 16.03.2020
2081
© Виталий ТимкивМикробиологическая лаборатория
Микробиологическая лаборатория
© Виталий Тимкив
АФИНЫ, 16 мар - РИА Новости. На Кипре подтверждены 13 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщило министерство здравоохранения острова.
Среди новых заболевших 11 человек имели контакты с больными, у которых коронавирус был выявлен в предшествующие дни и которые госпитализированы. Два человека вернулись из-за границы - из Великобритании и Греции, у них были симптомы заболевания.
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Всего на Кипре инфицированы 46 человек.
Правительство Кипра запретило въезд иностранцев, не имеющих разрешения на работу или обучающихся на Кипре. Въезд разрешён только имеющим медицинские справки об отсутствии коронавируса. Все взъезжающие на Кипр будут принудительно направлены на карантин на две недели. До 30 апреля закрываются гостиницы, отменены полёты кипрской авиакомпании Cyprus airways. Закрыты на месяц предприятия общественного питания, торговые центры, музеи, кинотеатры.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19КоронавирусыКипрВ мире
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