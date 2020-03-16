На Кипре подтвердили 13 новых случаев инфицирования коронавирусом

АФИНЫ, 16 мар - РИА Новости. На Кипре подтверждены 13 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщило министерство здравоохранения острова.
Среди новых заболевших 11 человек имели контакты с больными, у которых коронавирус был выявлен в предшествующие дни и которые госпитализированы. Два человека вернулись из-за границы - из Великобритании и Греции, у них были симптомы заболевания.
Всего на Кипре инфицированы 46 человек.
Правительство Кипра запретило въезд иностранцев, не имеющих разрешения на работу или обучающихся на Кипре. Въезд разрешён только имеющим медицинские справки об отсутствии коронавируса. Все взъезжающие на Кипр будут принудительно направлены на карантин на две недели. До 30 апреля закрываются гостиницы, отменены полёты кипрской авиакомпании Cyprus airways. Закрыты на месяц предприятия общественного питания, торговые центры, музеи, кинотеатры.
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