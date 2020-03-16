На Кипре подтвердили 13 новых случаев инфицирования коронавирусом

Правительство Кипра запретило въезд иностранцев, не имеющих разрешения на работу или обучающихся на Кипре. Въезд разрешён только имеющим медицинские справки об отсутствии коронавируса. Все взъезжающие на Кипр будут принудительно направлены на карантин на две недели. До 30 апреля закрываются гостиницы, отменены полёты кипрской авиакомпании Cyprus airways. Закрыты на месяц предприятия общественного питания, торговые центры, музеи, кинотеатры.